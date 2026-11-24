La Rioja avanza en el desarrollo de un sistema que permitirá automatizar el riego y supervisar su funcionamiento a distancia mediante energía solar. El Instituto de Servicios Ambientales y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) formalizaron la transferencia del informe técnico que documenta el prototipo, resultado de investigaciones y del trabajo final de dos estudiantes de Ingeniería Electrónica.

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El acuerdo se concretó mediante un Acta de Transferencia Tecnológica en el marco del convenio de cooperación entre ambas instituciones. La firma se realizó en la Sala de Reuniones del Sistema Integral de Alerta Temprana (SIAT), con la participación del presidente del Instituto, Christian Albrecht, y el decano de la UTN Facultad Regional La Rioja, José Nicolás Nieto.

La publicación se titula "Informe técnico: Prototipo de Sistema de Riego Automatizado con Supervisión Remota y Alimentación Solar". Reúne resultados parciales de tres proyectos de investigación relacionados con energía solar fotovoltaica, eficiencia energética y sistemas telemétricos.

Un desarrollo con participación de jóvenes profesionales

El trabajo también se vincula con el proyecto final de los recientes egresados Naim Emiliano Rejal y Juan Gabriel Archilla, desarrollado en el Grupo de Actividades Tecnológicas y Energías Renovables (GATYER).

La articulación técnica estuvo a cargo de Dante Godoy, director de Desarrollo y Producción Sustentable Renovables del Instituto. El organismo aportó, en comodato, paneles solares fotovoltaicos y un inversor para llevar adelante las actividades.

Esta es la segunda transferencia tecnológica realizada a partir del convenio entre las instituciones. La primera tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando se presentó el informe "Tecnologías de Telemetría y Control de Paneles Solares".

La articulación entre el Estado y la universidad

Durante el encuentro, Albrecht planteó la importancia de sostener la cooperación institucional frente a las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema científico nacional: "En un contexto en el que el sistema científico nacional atraviesa dificultades muy profundas por la reducción de los recursos destinados a la investigación y al desarrollo, creemos que es fundamental sostener y fortalecer estos espacios de cooperación".

Además, remarcó que "la ciencia no puede quedar desconectada de las necesidades de la sociedad; necesita instituciones que apuesten al conocimiento, a la formación y a la generación de soluciones concretas".

El titular del organismo también se refirió a la posibilidad de aprovechar los recursos humanos y técnicos disponibles en la provincia para desarrollar soluciones aplicadas a distintas actividades.

"Estos acuerdos permiten aprovechar las capacidades que hay en nuestra provincia, acompañar a los jóvenes profesionales y transformar el conocimiento científico en herramientas que puedan contribuir al desarrollo productivo, ambiental y tecnológico de La Rioja", señaló.

Por su parte, Nieto valoró el acompañamiento del Instituto a las propuestas de estudiantes y equipos de investigación. También felicitó al organismo por la Mención de Honor al Valor Científico 2026, otorgada por el Senado de la Nación, y destacó la importancia de profundizar el vínculo entre ambas instituciones.

Al cierre de la actividad, las autoridades acordaron continuar con nuevas iniciativas de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimientos. De la reunión participaron, por la UTN, los docentes investigadores Federico Gabriel Camargo y Esteban Antonio Sarroca; el subsecretario de Vinculación Tecnológica, Ángel Leonardo Perosio; el secretario de Extensión y Cultura, Federico Miskoski; y el subsecretario de Graduados, Fernando Macchi Arnaudo. Por el ámbito provincial estuvo presente el asesor de Gobierno Jorge Luján.