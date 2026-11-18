El Gobierno provincial de La Rioja se reunió con la empresa Gruvial y El Vasco, dedicada al alquiler de grúas, equipos de elevación, módulos habitacionales, baños químicos, oficinas y dormitorios móviles, además de servicios de logística y movimiento de maquinaria pesada para la industria, la construcción, la minería y el sector energético.

{{{htmlAmp}}}

Durante el recorrido, encabezado por el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, acompañado por el equipo de la Unidad de Enlace Provincial CFI La Rioja, se conocieron las inversiones que realizó la firma para ampliar su capacidad operativa y acompañar el crecimiento de su actividad, en un contexto de nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo minero y energético de la provincia.

En este sentido, la empresa concretó la adquisición de un camión 6×4 con tracción integral y capacidad de arrastre de casi 90 toneladas, una inversión que pudo llevar adelante mediante un crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con garantía de FOGAPLAR, el fondo público de garantías de la provincia.

El reconocimiento a las empresas riojanas

Al respecto, el ministro Federico Bazán destacó el esfuerzo de esta empresa familiar, con una extensa trayectoria en La Rioja, que decidió reconvertir y orientar parte de su actividad hacia sectores con perspectivas de crecimiento.

"Vinimos a conocer una inversión muy importante que pudieron concretar a partir de un crédito del CFI y con la garantía de FOGAPLAR. Son distintas herramientas que se articulan para acompañar al sector privado, ofrecer mejores tasas y condiciones financieras que les permitan a las empresas dar ese impulso que necesitan para crecer", expresó.

Asimismo, remarcó que estas políticas públicas locales representan un apoyo al sector privado, al esfuerzo, al trabajo y a la generación de oportunidades en la provincia.

Nuevos desafíos

Por su parte, Paula Madoz, directora de Gruvial y El Vasco, explicó que la decisión de orientar sus servicios hacia la minería y la energía implicó nuevos desafíos y la necesidad de incorporar equipamiento que les permitiera responder a las exigencias de estos sectores.

En relación con la inversión realizada, señaló que el financiamiento del CFI les permitió completar la compra del nuevo camión, a través de una tasa atractiva y condiciones que facilitaron la operación. Además, destacó que el equipo ya fue utilizado en el proyecto de Kallpa, en Leoncitos, localidad de Guandacol, para trasladar maquinaria en zonas de alta montaña y terrenos de difícil acceso, a los que anteriormente no podían acceder.

"Siempre se busca expandir, crecer y ampliar nuestra capacidad operativa. Estas herramientas ayudan muchísimo a que se pueda avanzar y cumplir los objetivos. La actividad minera también plantea nuevos desafíos y estar a la altura de las exigencias de las empresas con las que se apunta a trabajar", manifestó.

Desde el Gobierno de La Rioja se trabajará para acercar herramientas de financiamiento y garantías que acompañen las inversiones del sector privado, fortalecer a las empresas riojanas y generar mejores condiciones para que puedan crecer, ampliar sus servicios y aprovechar las oportunidades que se presentan en la provincia.