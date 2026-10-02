La Rioja avanza con una ley para limitar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros: los detalles

Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la venta de tierras rurales, La Rioja avanza con un proyecto propio impulsado por el Gobierno de Ricardo Quintela para establecer un régimen de protección de las tierras rurales y limitar la compra de propiedades por parte de extranjeros. La iniciativa ya se encuentra en comisión en la Legislatura y deberá atravesar el tratamiento parlamentario antes de llegar al recinto.

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En diálogo con Radio La Torre, el asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, confirmó el avance del proyecto y recordó que el gobernador Ricardo Quintela ya había enviado a la Legislatura el mensaje relacionado con el régimen de protección de la tierra rural. Según explicó el funcionario, el objetivo es que la iniciativa pueda ser debatida en una sesión pública y que la provincia cuente con una legislación específica para proteger la propiedad rural.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con la limitación a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La discusión adquirió mayor relevancia a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, según explicó Goyochea, confirmó el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, vinculado con la derogación de la legislación nacional sobre protección del dominio nacional de tierras rurales.

El proyecto y el nuevo escenario judicial

A partir de este escenario, el funcionario planteó que queda abierta la posibilidad de que extranjeros puedan adquirir tierras rurales sin las restricciones que establecía el régimen anterior. Goyochea puso especial énfasis en las propiedades ubicadas en zonas fronterizas y en aquellas vinculadas con recursos naturales como lagos y ríos.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto provincial busca establecer un marco de protección específico frente al nuevo escenario generado por la modificación del régimen nacional, por lo que la iniciativa continúa actualmente su recorrido legislativo en comisión. El Gobierno provincial espera que pueda ser debatida públicamente y, posteriormente, avanzar hacia una eventual sanción como ley.

Ordenamiento de tierras en la provincia

Por decisión del gobernador Ricardo Quintela, La Rioja avanzó en el ordenamiento territorial y dominial de unas 117.000 hectáreas en Los Colorados, departamento Independencia, con el propósito de proteger su patrimonio ambiental, cultural y turístico, así como garantizar la seguridad jurídica de las familias que habitan la zona hace generaciones.

Para llevarlo cabo, la Provincia declaró el lugar como "área bajo procesamiento", una medida que congela la situación actual al prohibir nuevas ocupaciones, alambrados y operaciones de compraventa. Según se detalló, la intervención busca dar tranquilidad y legalidad a los pobladores nativos, integrando en una misma política la preservación de los recursos naturales con la consolidación del derecho de propiedad.