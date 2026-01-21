El Gobierno de Formosa refuerza la asistencia a productores afectados por la crecida del Pilcomayo

El gobierno de la provincia de Formosa continúa una permanente asistencia a los productores que fueron afectados por la crecida del río Pilcomayo y aseguró que son diversas las carteras del Poder Ejecutivo que se hacen presente en las diferentes localidades.

En diálogo con Agenfor, el titular del Instituto PAIPPA, Rubén Casco habló acerca de la ayuda que mantiene el gobierno provincial: “Hace poquitos días estuvimos en Campo del Cielo, viendo los trabajos que está haciendo Vialidad Provincial en la barrera de contención, y la verdad que, para defender al pueblo, el trabajo que se hace todos los años es impresionante, imponente”.

Además, en este contexto, aseguró que la provincia mantiene una fuerte inversión para preservar lugares afectados: “Tenemos todas las localidades que están, en este momento, resguardadas de la crecida anual del Bañado La Estrella, donde la provincia hace una fuerte inversión en la contención y el mantenimiento de las barreras”.

En relación al IPAIPPA, el funcionario indicó que supervisaron la producción en Campo del Cielo y recorrieron las chacras de los paipperos originarios de la zona. Además, adelantó que esta semana continuarán con visitas a otras comunidades del oeste provincial.

Además, Casco destacó el trabajo que se está realizando el Área Administrativa del Ministerio de Producción y Ambiente, con reuniones con productores paipperos: “Para ver todo lo que sea el tema de descomprimir los campos, de hacer una venta directa y ver la necesidad que surja”.

El funcionario especificó el trabajo del IPAIPPA en esta temporada: “Nosotros vemos el movimiento de la hacienda, en esta época el productor ya les lleva a los campos más altos, donde también se ve la calidad, porque tenemos que destacar que este año hemos tenido muy buenas lluvias, el animal se encuentra en buenas condiciones, así que se dan las condiciones para que el productor, si decide, en estos meses adelante, poder vender”.

Además destacó el rol del gobierno provincial para una correcta fiscalización para que los productores vendan al precio y peso justo. En esta línea, Casco aseguró que se cuenta con una buena producción ganadera y agrícola. Destacó, también que el año pasado se tuvo una muy buena siembra. Y adelantó: “Estamos a pocos días de empezar a trabajar la siembra de segunda en toda la provincia”.

Con respecto a los factores exógenos que puedan afectar a la producción, Casco aseguró: “El productor está preparado para afrontar lo que venga y espera también este acompañamiento que va a empezar a partir de febrero, una siembra muy diversificada, con mucha variedad de producción, que no solo va a permitir fortalecer a través de un aporte solidario al Plan Nutrir, sino también las ferias que hacemos en todo el interior provincial y en la ciudad de Formosa”.

Además, especificó que, en esta época, las ferias comercializan diversas hortalizas, frutas, cucurbitáceas, huevos caseros, queso criollo, miel, entre otros productos de “excelente precio y calidad”.