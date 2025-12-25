Quintela defendió el rol del Estado para generar oportunidades: "Sin Estado no hay futuro posible"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, puso en valor el trabajo de la provincia para generar condiciones reales de progreso para las juventudes, orientadas a garantizar sus estudios y trabajo sin tener que abandonar la provincia.

En una entrevista con estudiantes de comunicación, el mandatario sostuvo que el arraigo juvenil no es una consigna discursiva, sino el resultado directo de políticas públicas sostenidas en educación, empleo y desarrollo productivo, y planteó que sin un Estado activo “no hay futuro posible para los jóvenes del interior”.

Bajo esta línea, Quintela remarcó que La Rioja realiza un esfuerzo significativo para formar a sus jóvenes a través del sistema educativo, pero advirtió que ese proceso pierde sentido cuando el contexto económico expulsa a quienes se capacitan: “Si La Rioja tuviera la posibilidad de desarrollarse como cualquier otra provincia, tendría muchas más oportunidades para los jóvenes”.

En ese marco, sostuvo que "es fundamental que la formación adquirida pueda volcarse al territorio" y que la comunidad se beneficie del conocimiento generado en universidades e institutos locales. Según explicó, la educación no puede pensarse de manera aislada, sino vinculada a un entramado de oportunidades laborales que hoy se encuentra debilitado por la falta de inversiones y de obras estructurales.

Al referirse a la realidad de los jóvenes que estudian y trabajan en la provincia, el gobernador reconoció que existe una tensión constante entre el deseo de quedarse y la percepción de que fuera de La Rioja hay mayores posibilidades. Sin embargo, afirmó que esa disyuntiva no responde a una incapacidad local, sino a un proceso histórico de postergación que condicionó el desarrollo regional.

Quintela vinculó de manera directa el arraigo juvenil con la presencia del Estado y con la posibilidad de construir proyectos de vida estables. En ese marco, explicó que políticas como la vivienda, el empleo y la obra pública no solo tienen impacto económico, sino también social, porque "permiten que los jóvenes puedan imaginar un futuro posible en su lugar de origen".

El mandatario también puso el foco en las desigualdades existentes entre la capital y el interior provincial. Desde su perspectiva, muchos jóvenes que viven en departamentos alejados ven reducido su horizonte a las opciones disponibles en su entorno inmediato, lo que refuerza la idea de que el destino está predeterminado. Frente a ese escenario, sostuvo que el Estado "debe diseñar políticas de educación, capacitación y formación en oficios adaptadas a las características productivas de cada departamento", de modo que los jóvenes no se vean obligados a abandonar sus comunidades para poder desarrollarse.

En esa línea, Quintela señaló que planificar políticas públicas implica definir objetivos claros y sostenerlos en el tiempo, aun en contextos económicos adversos. Como ejemplo, se refirió a la política habitacional y explicó que no se trata únicamente de entregar viviendas, sino de "generar condiciones de accesibilidad que permitan a las familias y a los jóvenes dejar de destinar gran parte de sus ingresos al alquiler".

El gobernador también defendió la participación de los jóvenes en la vida pública y cuestionó la idea de que la política sea una actividad ajena o inútil. Para Quintela, aunque no todos se dediquen a la militancia, la participación es "central a la hora de elegir y opinar, porque las decisiones políticas inciden de manera directa en la posibilidad de estudiar, trabajar y desarrollarse". En ese marco, sostuvo que la política es la herramienta a través de la cual se definen las condiciones materiales de vida.