Afirman que este Nobel de la Paz "demuestra la valentía de las mujeres iraníes al alzar su voz"

La presidenta del Instituto Islam para la Paz, Melody Amal Khalil Kabalan, y la directora del área interreligiosa del Centro de Diálogo Intercultural Alba, Sümeyra Nur Korkut, coincidieron en destacar hoy -desde Argentina- que el Premio Nobel de la Paz otorgado a la periodista y activista por los derechos de las mujeres en Irán, Narges Mohammadi, "demuestra la valentía de las mujeres iraníes para alzar su voz en un contexto adverso".

"Este reconocimiento trasciende a la mujer iraní, su significado es inmenso porque demuestra la valentía, el coraje, la habilidad que tienen las mujeres en Irán para alzar su voz y salir a la calle", dijo Khalil Kabalan a Télam.

En el mismo sentido, se expresó Nur Korkut a y dijo que "en la lucha de Narges Mohammadi se puede destacar la valentía por salir a alzar la voz a favor de las mujeres en un contexto tan adverso como es el régimen iraní. No solo en contra del velo, sino por la libertad de usarlo o no".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Y explicó que el Islam es una religión de "libertad", donde "en el mismo texto sagrado coránico se dice que no se puede imponer a nadie la forma de vivir su fe. Las mujeres tienen que tener libertad tanto para usar el velo como para no usarlo".

Mohammadi dedicó su vida a defender los derechos humanos oponiéndose al uso del velo obligatorio para las mujeres o a la pena de muerte, por lo que fue reiteradamente detenida y encarcelada.

Nacida en 1972 en Zanyán, en el noroeste de Irán, estudió Física antes de volverse ingeniera y se inició paralelamente en el periodismo trabajando para diarios reformistas.

"El Premio Nobel de la Paz no solo es significativo para las mujeres de Irán, sino para las mujeres no occidentales que se encuentran llevando a cabo muchas luchas y alzando la voz y, a veces, el foco no está en este grupo de mujeres, o simplemente está cuando desde Occidente queremos imponer nuestro modelo de feminismo", explicó Khalil Kabalan.

También resaltó que "cuanto más se pueda mostrar la valentía, que son mujeres que vienen trabajando dentro o fuera de Irán, que tienen educación primaria, universitaria, es importante destacar eso, porque, como musulmanes es importante dejar en claro que no debe existir una imposición, que no tiene ningún sentido más que el estar reprimiendo a personas y sacarle la libertad de vivir la vida con los derechos que se merecen".

"Ella fue elegida por su activismo, por la lucha de las mujeres en Irán, y se conoció más sobre ella con todas las revueltas y los movimientos que hubo en este último tiempo en donde también otras mujeres fueron protagonistas", agregó Khalil Kabala.

Y, subrayó que "es importante que lo haya ganado porque es una mujer que a pesar del gran desafío y las limitaciones de poder hacer manifestaciones en el espacio público dentro de Irán, se enfrentó a todo eso para alzar la voz por un sector que no concuerda con las leyes y los reglamentos que tiene Irán hoy en día para con las mujeres y para con los hombres de su país".

Por último, mencionó que "hay que hacer una lectura en medios de comunicación del mundo árabe musulmán donde están visibilizando este galardón a su lucha, por las mujeres de su país".

Sümeyra Nur Korkut agregó que "es muy significativo el premio" y "es una forma de destacar la lucha que llevan todas las mujeres sin importar etnia, religión, ni lengua en favor de sus derechos cuando son oprimidas por el motivo que sea".

"Para las mujeres de Irán este reconocimiento sirve para motivarlas y las anima a seguir por la lucha de sus derechos, en un contexto tan adverso para ellas", completó Nur Korkut, y puntualizó que "ella fue elegida porque en este contexto histórico internacional la voz de las mujeres oprimidas, y que luchan por obtener sus derechos, es cada vez mas importante".

"Creo que este premio busca destacar esta lucha de todas las mujeres, pero especialmente las mujeres iraníes", concluyó.

Con información de Télam