Starmer dice que X está actuando para cumplir la ley sobre los "deepfakes" hechos con IA

Una parada de autobús muestra un cartel colocado por el grupo de protesta Everyone Hates Elon, llamando a boicotear la plataforma de redes sociales X de Elon Musk, en Londres, Reino Unido

LONDRES, 14 ‍ene - El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este miércoles ‍que la empresa ⁠X, de Elon Musk, está actuando para garantizar el pleno cumplimiento de la legislación británica, después de que el regulador de los medios de comunicación del país iniciara una investigación contra la plataforma ‌por las imágenes sexualizadas ⁠producidas por el chatbot ⁠Grok AI.

"He sido informado esta mañana de que X está actuando para ‍garantizar el pleno cumplimiento de la legislación británica", ⁠dijo Starmer al Parlamento, ‌y añadió que el Gobierno tomaría nuevas medidas si fuera necesario.

Ofcom inició el lunes una investigación sobre la plataforma de ‌redes ‌sociales ante la preocupación de que Grok estuviera creando imágenes "deepfake" o ultrafalseadas de contenido sexual íntimo, incumpliendo su deber de ​proteger a los ciudadanos de Reino Unido de contenidos ilegales.

La ministra de Tecnología, Liz Kendall, dijo que esta semana entraría en vigor una nueva ley que tipificaría como delito ‍la creación de ultrafalsos sexuales para hacer frente a estas imágenes, que calificó de "armas de abuso".

X no respondió inmediatamente a una solicitud de ​comentarios. A principios de enero declaró que había restringido las solicitudes para ​desnudar a personas en imágenes a los usuarios de pago.

(Información ⁠de Muvija M; redacción de Sam Tabahriti; edición de Sarah Young; editado en español por Patrycja Dobrowolska)