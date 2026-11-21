El Ministerio de Ecología de Misiones encabezará este jueves una mesa técnica de trabajo para avanzar en la elaboración de pautas que regulen el uso de drones en aplicaciones fitosanitarias. La reunión se realizará en la sede de la cartera provincial, ubicada en el centro de Posadas, y contará con la participación de organismos públicos y representantes de los sectores vinculados a esta actividad.

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El objetivo será establecer una base técnica para avanzar en la reglamentación de los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), comúnmente denominados drones. Entre los aspectos que se analizarán figuran las modalidades de aplicación, las alturas de vuelo, las condiciones de operación y las medidas necesarias para proteger la salud de la población y el ambiente.

La convocatoria se produce en un contexto de preocupación por las consecuencias que pueden generar las aplicaciones de productos fitosanitarios cuando no se realizan bajo condiciones adecuadas. En particular, las autoridades provinciales recibieron durante la última semana denuncias por intoxicaciones de productores de San Javier y Pozo Azul, dos localidades que quedaron en el centro de la discusión sobre el uso de esta tecnología en actividades productivas.

Una pausa preventiva en toda la provincia

Ante esas denuncias, el Ministerio dispuso una pausa preventiva y precautoria de cinco días hábiles en el uso de drones para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el territorio provincial. La decisión apunta a evitar nuevos episodios mientras se analizan las condiciones en las que deben desarrollarse estas tareas y se establecen criterios básicos para su funcionamiento.

La suspensión alcanza a los vehículos aéreos no tripulados utilizados para este tipo de aplicaciones y tiene carácter transitorio. Desde la cartera ambiental aclararon que la disposición no representa una prohibición definitiva del uso de drones, sino una medida preventiva mientras se avanza en la definición de reglas para ordenar la actividad.

El plazo establecido también permitirá reunir a los distintos actores involucrados y discutir las condiciones técnicas que deberán contemplarse en una futura reglamentación. La intención es que las pautas no se limiten a las características de los equipos, sino que incluyan aspectos relacionados con la forma en que se realizan las aplicaciones y los resguardos necesarios para evitar efectos sobre terceros.

El marco normativo y los controles

La discusión se enmarca en la Ley XVI N.º 144 y el Decreto N.º 2556/2022, que contemplan la utilización de vehículos aéreos no tripulados bajo determinadas condiciones. La normativa establece que su operación no debe afectar la sustentabilidad de los recursos naturales ni generar impactos negativos sobre el ambiente y la salud.

En ese sentido, la mesa técnica buscará avanzar en criterios que permitan precisar las condiciones de uso de estos dispositivos. La definición de alturas de vuelo, modalidades de aplicación y pautas operativas será parte de los temas centrales, junto con las medidas de protección ambiental y sanitaria.

Otro de los objetivos planteados por el Ministerio es fortalecer los mecanismos de control. La elaboración de reglas claras apunta a establecer parámetros para el desarrollo de la actividad y evitar que la utilización de esta tecnología genere nuevos riesgos.

El resultado del encuentro servirá como base para avanzar en la reglamentación del uso de drones en aplicaciones fitosanitarias en Misiones. Mientras tanto, continuará vigente la pausa preventiva de cinco días hábiles dispuesta por las autoridades provinciales.