Con recursos propios, Formosa avanza con obras de pavimentación y drenaje en el interior provincial

El Gobierno de Formosa continúa desarrollando obras de infraestructura en Estanislao del Campo, financiadas con recursos del Tesoro Provincial y ejecutadas en coordinación con el Municipio. Los trabajos incluyen pavimentación de calles y avenidas, mejoras en el sistema de desagües pluviales, limpieza de cursos de agua y reparación de un puente, con el objetivo de mejorar la conectividad y prevenir anegamientos en la localidad.

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El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, detalló las intervenciones y destacó su impacto en las condiciones urbanas y la calidad de vida de los vecinos. Entre las principales tareas mencionó la pavimentación de las avenidas 2 de Abril, Rivadavia y Jorge Newbery, que en conjunto suman más de 20 cuadras de nuevo pavimento. Además, se realizaron trabajos de estabilizado granular para mejorar la circulación.

En materia hídrica, las obras contemplaron la construcción de desagües pluviales y la limpieza de aproximadamente un kilómetro y medio del riacho Guaycurú. También se intervinieron alcantarillas para facilitar el escurrimiento del agua, en especial ante las condiciones climáticas previstas por el desarrollo del fenómeno de El Niño.

“El objetivo es favorecer el escurrimiento del agua, más en este contexto del desarrollo del fenómeno de El Niño”, explicó Caffa. Según indicó, las tareas se llevaron adelante de manera articulada con el Municipio, como parte de una planificación destinada a mejorar el drenaje y reducir el riesgo de anegamientos en distintos sectores de la comunidad.

Otro de los trabajos concretados fue la reparación de un puente de madera sobre el riacho Guaycurú, ubicado en el cruce con la Ruta Provincial N.º 24. La intervención apunta a garantizar la circulación y mantener la conectividad de los vecinos que utilizan ese paso.

Caffa destacó que la coordinación entre Vialidad Provincial y el gobierno municipal permite avanzar en las obras que demanda la localidad. En ese sentido, remarcó la importancia de sostener las inversiones en infraestructura con recursos propios, en un escenario nacional que, según planteó, registra un fuerte retroceso del financiamiento para la obra pública.

El funcionario cuestionó la política del Gobierno nacional en materia vial y advirtió sobre el impacto del desfinanciamiento en la Dirección Nacional de Vialidad y sus trabajadores. “Se desfinanció la obra pública y se intentó disolver la Dirección Nacional de Vialidad, pero como no se pudo, la está desfinanciando y cada vez hay más desempleados y menos recursos”, afirmó.

Frente a ese panorama, reivindicó el papel del Estado formoseño en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos. “Formosa tiene un Estado presente que se encarga de todas las obligaciones propias de un Gobierno, por ejemplo, salud, infraestructura, educación y obras públicas, que son financiados con recursos del Tesoro Provincial”, concluyó.