Recuperan los cadáveres de nueve migrantes en la costa este de Trípoli, según la Media Luna Roja

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial del logotipo de la Media Luna Roja Egipcia en la chaqueta de un miembro del personal en los almacenes de la Media Luna Roja Egipcia, en la localidad de El-Arish, Egipto

​Los cadáveres de nueve migrantes se han recuperado en los últimos dos días ‌en la costa ‌de una ciudad al este de Trípoli, la capital de Libia, tras el vuelco de su embarcación, informó la delegación de la Media Luna Roja de Trípoli.

La delegación de la Media Luna Roja indicó en ​un comunicado emitido ⁠a última hora del lunes que ‌los cadáveres fueron recuperados en Tajoura, ⁠a unos 22 kilómetros de ⁠Trípoli.

Es probable que lleguen más cadáveres a la costa, ya que la embarcación transportaba a unas ⁠19 personas, según las autoridades locales ​de Tajoura, dijo a Reuters ‌por teléfono el responsable de ‌comunicación de la Media Luna Roja de ⁠Trípoli, Muad Zurgani.

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"Las operaciones de búsqueda y rescate siguen en marcha en coordinación con las autoridades competentes, en unas condiciones ​sobre el ‌terreno que exigen un esfuerzo continuo y una respuesta humanitaria urgente", señaló la Media Luna Roja de Trípoli.

Las imágenes publicadas por la organización humanitaria mostraban ⁠a sus voluntarios, junto con las fuerzas de seguridad, transportando cadáveres en bolsas de plástico blancas por la playa.

El barco de rescate de la organización benéfica EMERGENCY rescató el lunes a 50 migrantes de una embarcación de madera ‌en aguas internacionales frente a las costas de Libia, mientras que otros siete fueron hallados sin vida.

Libia se ha convertido en una ruta de tránsito para los migrantes que huyen ‌del conflicto y la pobreza hacia Europa a través de peligrosas rutas que atraviesan el desierto ‌y cruzan ⁠el Mediterráneo desde el derrocamiento del antiguo líder Muamar el Gadafi en ​un levantamiento respaldado por la OTAN en 2011.

(Reprote de Ahmed Elumami; edición de Sharon Singleton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)