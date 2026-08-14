Reclaman que se autorice un encuentro de pueblos originarios

La Comuna 15 de la Ciudad de Buenos Aires no otorgó el permiso para realizar el 22° Mathapi Apthapi Tinku, el Encuentro Regional de Sikuris del Abya Yala previsto para este viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de agosto en el Parque Los Andes. Ante la negativa, los organizadores enviaron una carta pública al presidente de la Comuna, Agustín Federico Rodríguez Ponti, solicitando que se reconsidere la decisión y se habilite el encuentro.

"Venimos trabajando desde hace tiempo por el reconocimiento de interés cultural del encuentro y le enviamos una carta pública a la Comuna. Es un derecho que construimos durante más de 30 años en la Ciudad, con ceremonias y trabajo comunitario en el espacio público, y estamos a disposición para dialogar y resolver esto", explicó María Pomacusi, responsable del grupo de sikuris organizador.

El Mathapi Apthapi Tinku lleva más de 22 años de trayectoria y reúne a comunidades, ayllus, familias, músicos, músicas y artesanos de distintos puntos del Abya Yala. Fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura porteña, cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el reconocimiento de la Universidad Nacional de las Artes, y el propio Consejo Consultivo de la Comuna 15 lo había impulsado como Encuentro de Interés Histórico, Cultural y de Derechos Humanos.

Para los organizadores, la discusión excede lo administrativo: se trata de un patrimonio cultural inmaterial que, sostienen, "solo existe cuando las comunidades pueden vivirlo, compartirlo y transmitirlo", y que se debilita si el encuentro no puede realizarse.

Desde la organización remarcan que no piden un privilegio, sino que se garantice el derecho a la cultura, y esperan que el Gobierno porteño habilite el permiso a la brevedad para que el encuentro —de entrada libre y gratuita— se desarrolle con normalidad.

Más información: mathapi.encuentrodesikuris@gmail.com — IG @mathapi_apthapi_tinku





