Quintela tomó juramento al nuevo ministro de Justicia: los cambios que se vienen

El gobernador Ricardo Quintela le tomó juramento a Martín Yoma como nuevo ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja. "Le deseo muchos éxitos en esta etapa que nos encuentra con importantes desafíos y con la responsabilidad de seguir fortaleciendo nuestras instituciones", expresó el mandatario provincial en sus redes sociales.

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Quintela destacó que el funcionario asume el cargo con el compromiso de trabajar por una provincia más segura. Asimismo, remarcó su convicción de que "el diálogo, el trabajo conjunto y la responsabilidad institucional serán fundamentales para avanzar".

Tras la confirmación del nombramiento, Yoma dialogó con medios locales y calificó la designación como "un gran desafío y un honor", al tiempo que destacó que sus 24 años de trayectoria en el Poder Judicial le otorgan una visión directa sobre las principales problemáticas sociales de la provincia.

Por otra parte, el nuevo funcionario confirmó que que no habrá cambios en la cúpula policial y remarcó que uno de sus primeros objetivos será impulsar la reglamentación de la nueva Ley de Seguridad, un marco regulatorio que exigirá la adecuación normativa tanto de la Policía de La Rioja como del Servicio Penitenciario.

En cuanto a las prioridades del área, Yoma destacó el posicionamiento provincial en materia de seguridad, pero advirtió que la meta central será ajustar los mecanismos de prevención para seguir bajando las tasas de delito. A la par de esa agenda, confirmó que el combate contra el narcotráfico será la prioridad.

Ley de Seguridad Pública

En septiembre de este año, la Cámara de Diputados de La Rioja aprobó por mayoría la nueva Ley de Seguridad Pública y de Convivencia Ciudadana, una iniciativa impulsada por la Función Ejecutiva que establece un nuevo marco para la organización y el funcionamiento de las instituciones de seguridad de la provincia.

La sanción se produjo durante la décima sesión ordinaria del 141° Período Legislativo, que fue presidida por la vicegobernadora Teresita Madera. El proyecto fue presentado en el recinto por el diputado Federico Sbiroli, quien destacó el trabajo realizado durante un extenso período en las comisiones legislativas, con la participación de autoridades de Seguridad, de la Policía y del Servicio Penitenciario.

La nueva normativa introduce modificaciones en la estructura de seguridad provincial, incorpora herramientas de prevención y participación ciudadana y establece mecanismos específicos de auditoría y control sobre las fuerzas.

Uno de los principales cambios establecidos por la ley es la reorganización de la estructura de seguridad de la provincia. Según explicó Sbiroli durante el tratamiento del proyecto, la normativa establece una Dirección de Seguridad para Capital y crea una nueva Dirección de Seguridad del Interior, que tendrá bajo su órbita a los todo los departamentos riojanos.