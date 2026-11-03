Quintela recibió a una delegación de Misiones interesada en replicar su modelo de desarrollo energético riojano

Este lunes 2 de noviembre, el gobernador Ricardo Quintela recibió a autoridades de Misiones que viajaron para conocer la experiencia provincial en materia de energías renovables. El encuentro en la Residencia Oficial contó con la participación del presidente de Energía de Misiones, Julio César Barreto, y del diputado nacional Alberto Arrúa, quienes manifestaron su interés en analizar la posibilidad de desarrollar proyectos similares en territorio misionero.

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A través de su cuenta de X, Quintela destacó el interés de otras provincias en el desarrollo energético riojano y señaló que la comitiva buscaba interiorizarse sobre el funcionamiento de los parques eólico y solar de Arauco: "La Rioja tiene una experiencia en energías renovables que despierta el interés de otras provincias y nos llena de orgullo poder compartirla". Dichas empresas fueron seleccionadas dentro de las 100 compañías argentinas más destacadas del país por Forbes Argentina.

"Recibí al presidente de Energía de Misiones, Julio César Barreto, y al diputado nacional Alberto Arrúa, quienes llegaron para conocer el desarrollo de nuestros parques eólico y solar de Arauco, con el objetivo de llevarse experiencias y evaluar la posibilidad de impulsar proyectos similares en Misiones", indicó el mandatario.

En esa línea, señaló que el crecimiento de las energías renovables también se construye compartiendo conocimientos, con la generación de vínculos y el trabajo en conjunto. "Que otras provincias encuentren en La Rioja un modelo para desarrollar sus propios proyectos es una muestra del camino que venimos construyendo", concluyó.

El interés de Misiones en los parques de Arauco

Durante la reunión, los representantes misioneros expresaron su intención de recorrer las instalaciones para conocer las características de los proyectos, su desarrollo y su gestión. Arrúa explicó que el objetivo es trasladar parte de esa experiencia a su provincia: "Venimos a visitar al amigo Ricardo Quintela, quien nos ha presentado a las autoridades que llevan adelante el área de energía de la provincia".

Los visitantes, detallaron que vinieron desde Misiones con el presidente de Energía de Misiones, Julio Barreto, a recorrer el parque eólico y el parque solar para conocer la experiencia de La Rioja "en todo lo que tenga que ver con energías renovables y, en base a esa experiencia, llevarnos algunos proyectos para poder imitarlos en nuestra provincia".

La posibilidad de impulsar un parque solar en Misiones

Por su parte, Barreto señaló que uno de los principales intereses de la visita es conocer el Parque Solar Arauco y evaluar alternativas para ampliar la generación eléctrica en Misiones: "Hoy nos ha recibido el gobernador de la provincia con la intención de buscar vínculos institucionales y, sobre todo, conocer la experiencia de la instalación del Parque Solar Arauco, que es uno de los más importantes y emblemáticos de nuestro país".

"La idea es poder tomar esa experiencia para trabajar en la posibilidad de replicar un parque solar de gran dimensión que permita enriquecer el servicio eléctrico de la provincia de Misiones", señaló el titular de Energía de Misiones, además de valorar el intercambio entre ambas provincias y la posibilidad de profundizar la cooperación institucional.

"Estamos felices por la recepción y la calidez, que nos va a permitir no solamente fortalecer los vínculos institucionales, sino aprender uno del otro", concluyó. La visita abrió una instancia de intercambio sobre las políticas de generación renovable desarrolladas en La Rioja y la posibilidad de avanzar en futuras acciones de cooperación técnica con Misiones. Por el momento, el interés expresado por la comitiva apunta a conocer la experiencia riojana y evaluar su adaptación a las necesidades energéticas de su provincia.