Ricardo Quintela busca alivio para los deudores y pide a Banco Rioja una tasa del 29%: todos los detalles

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que solicitará al directorio de Banco Rioja que reduzca al 29% la tasa de interés aplicada a las operaciones de refinanciación de deudas, luego de la reciente decisión del Banco Nación de llevar ese porcentaje al mismo nivel para una de sus líneas de financiamiento. La propuesta todavía no fue implementada por la entidad provincial y su eventual aplicación dependerá de la decisión de sus autoridades.

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Durante su participación en el Parlamento del Norte Grande, Quintela se refirió a la medida adoptada por el Banco Nación y anticipó que buscará trasladar ese beneficio a los clientes de la entidad riojana, especialmente a quienes actualmente enfrentan dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

“Ahora me voy, voy a hablar con la gente del Banco Rioja, con el directorio, y quiero que bajen nuevamente la tasa al mismo nivel que bajó el Banco de la Nación Argentina al 29% y que refinancien la deuda con ese porcentaje de tasa de interés”, afirmó el mandatario.

Quintela explicó que mantendrá una reunión con las autoridades de la entidad para plantear formalmente la propuesta y sostuvo que, a partir de esa conversación, el banco deberá analizar la posibilidad de avanzar con nuevas condiciones para quienes necesiten reestructurar sus deudas. “Ahora me voy a reunir con las autoridades del banco para plantearlo y de ahí el banco deberá empezar a refinanciar”, señaló.

El anuncio generó expectativas entre los clientes que mantienen deudas con Banco Rioja y buscan alternativas para reducir el costo financiero de sus obligaciones, ya que una tasa del 29% representaría una disminución significativa frente a algunas de las condiciones actualmente disponibles, aunque todavía no existe una decisión oficial del banco que confirme ese porcentaje.

La propuesta se suma a un conjunto de herramientas de alivio financiero que Banco Rioja ya viene aplicando en el marco de las medidas impulsadas por la Provincia frente al crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias riojanas. Entre ellas se encuentra una reducción acumulada de 20 puntos porcentuales en determinadas tasas de préstamos personales, con opciones del 52% a 12 meses y del 56% hasta 36 meses para clientes que acreditan sus haberes en la entidad y se encuentran al día.

Estos beneficios alcanzan a empleados públicos, jubilados y trabajadores del sector privado que cobran sus salarios o haberes a través de Banco Rioja, e incluyen tanto nuevos préstamos como alternativas de refinanciación, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

Además, el banco cuenta con mecanismos destinados a personas que registran atrasos de 90 días o más, mediante opciones de reestructuración con tasas menores y plazos de hasta 48 meses, sujetas a evaluación crediticia. También existe la posibilidad de reestructurar saldos irregulares de tarjetas Mastercard de Banco Rioja hasta en 36 meses y con una tasa fija.

Todas estas herramientas forman parte de la emergencia crediticia provincial, establecida por un período de 180 días, con el objetivo de ofrecer alternativas frente al deterioro de la capacidad de pago de los hogares.