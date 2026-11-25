Frente a la confirmación oficial sobre la recesión técnica que atraviesa la economía argentina, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, salió una vez más al cruce de la gestión nacional. “La recesión es la frutilla del postre con la que el gobierno de Milei termina de aniquilar a dos terceras partes de los argentinos”, sostuvo el mandatario provincial, cuestionando con dureza el rumbo económico del Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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A partir de este escenario, Quintela profundizó sobre el impacto social de las medidas oficiales y señaló en su cuenta oficial de X que el modelo nacional actual combina “inflación, desocupación y precarización laboral, una receta que incluye la destrucción del Estado, el robo a los discapacitados y la corrupción de la estafa de Libra”. Además, aseguró que el gobierno nacional "no solo no conoce a su gente, sino que la agrede y detestara”.

Los números del INDEC

La economía argentina cerró el tercer trimestre con una caída general de la actividad y entró en recesión técnica, una condición que se configura cuando el nivel de actividad retrocede durante dos trimestres consecutivos.

Si bien el INDEC no utiliza el término recesión en sus reportes técnicos, los números del último informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, publicado este martes 24, confirman este escenario: aunque el indicador registró una suba del 1,1% frente a agosto, la mejora no alcanzó para compensar los malos desempeños previos del período, marcados por una retracción del 2,8% en julio y una leve recuperación de apenas el 0,1% en agosto.

Para evitar este escenario de recesión técnica, la actividad en septiembre tendría que haber crecido cerca de un 8,5% mensual, una cifra muy superior a cualquiera de las registradas durante 2026, año en el que el mayor aumento mensual fue del 2,7% en marzo. Si bien la ratificación definitiva llegará el 16 de diciembre con la publicación oficial del PBI trimestral, los indicadores del EMAE ya anticipan que el desempeño económico de los últimos meses quedó muy por debajo de lo esperado.

Quintela convocó al peronismo

Quintela encabezó este martes un encuentro con dirigentes del peronismo misionero en Posadas, donde convocó a trabajar por la unidad y la construcción de un proyecto de país consensuado. En el marco de su visita, también mantuvo una reunión con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

Ante referentes políticos de Misiones, el gobernador riojano sostuvo que existe “otro camino posible de crecimiento y de desarrollo para todas las familias argentinas”. Planteó que la propuesta del peronismo debe conectar con las necesidades de la sociedad y contribuir a recuperar la esperanza.