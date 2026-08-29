Quintela convocó a inversores pero con empleo y beneficio para riojanos: "Los verdaderos dueños de la riqueza"

En el marco del 2do Foro Provincial de Energía, el gobernador Ricardo Quintela reafirmó la postura de la provincia frente a la llegada de inversiones y sostuvo que el ingreso de capitales debe estar acompañado por la generación de empleo, el desarrollo de empresas locales y una distribución de los beneficios económicos.

“Somos los que más queremos que vengan inversiones, pero estas deben ser acordadas para que puedan extraer las riquezas, pero también distribuirlas entre los verdaderos dueños de la riqueza: los ciudadanos”, afirmó el mandatario mientras se debatió sobre la matriz energética y productiva de la provincia y la región vinculado con las energías renovables, la eficiencia energética, la minería, el gas y el petróleo.

“Por eso esta provincia no firmó el RIGI, porque es una competencia desleal y tiene una política extractiva; se llevan nuestros recursos y no dejan trabajo a nuestros empresarios ni a nuestra gente”, señaló Quintela.

Para el mandatario riojano, el debate no pasa por aceptar o rechazar las inversiones, sino por establecer condiciones que permitan que una parte del valor generado por la explotación de los recursos permanezca en la provincia.

En ese sentido, planteó que los grandes proyectos deben incorporar a las empresas riojanas, generar puestos de trabajo y ampliar las oportunidades para los ciudadanos. “Yo no vengo aquí para castigar a los castigados; vengo aquí para que tengan la posibilidad de vivir una vida digna”, expresó.

Un mensaje a los riojanos

Más tarde, el mandatario publicó en sus redes sociales reflexiones sobre el encuentro. "Debemos seguir trabajando en el desarrollo de fuentes de energía renovables, sustentables, amigables con el ambiente y que generen beneficios a los riojanos y riojanas", dijo el gobernador.

"Pero también tenemos la obligación de tener una mirada especial por los sectores que más necesitan una mano solidaria ante un sistema que los excluye, por eso nuestra constitución provincial establece a la energía como un derecho al cual todos y todas deben tener acceso", concluyó Quintela.

"Que vengan inversiones”

El 2° Foro Provincial de Energía es un espacio de debate y análisis sobre el presente y el futuro de la matriz energética y productiva de La Rioja. Durante dos jornadas, autoridades, especialistas, empresas y representantes de distintos sectores abordaron las oportunidades y desafíos vinculados con las energías renovables, la eficiencia energética, la minería, el gas y el petróleo.

El encuentro, organizado por EDELAR, también puso el foco en el potencial de la provincia y la región para participar en las nuevas cadenas productivas vinculadas con la transición energética, como la generación renovable, los minerales estratégicos, las baterías y las redes inteligentes.

En este marco, el foro buscó promover el intercambio de conocimientos y experiencias, además de analizar alternativas para impulsar inversiones, producción, empleo y desarrollo local, con una mirada orientada al aprovechamiento de los recursos provinciales y a la generación de valor dentro de La Rioja.

Es por eso que se se analizó el potencial de la región en la cadena de minerales estratégicos utilizados para la fabricación de paneles solares, baterías y redes inteligentes.

De esta manera, el Gobierno de La Rioja busca vincular la agenda energética con una estrategia más amplia de inversión, producción, empleo y desarrollo local, con el objetivo de que el aprovechamiento de los recursos provinciales tenga impacto sobre la economía y las empresas riojanas.