En el marco de la entrega de viviendas en Villa Castelli, el gobernador Ricardo Quintela se refirió a un posible aumento salarial para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. En diálogo con medios locales, el mandatario dio a conocer que a partir del análisis del margen presupuestario disponible pese al ajuste de Javier Milei, evaluarán los fondos provinciales y darán el anuncio oficial en los próximos días. "Vamos a dar el aumento que la gente se merece, pero no queremos generar una falsa expectativa ni una expectativa que no pueda ser satisfecha el día de mañana", expresó el mandatario provincial.

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"Todavía, porque tenemos que ver los números y, a partir de ahí, decidir en la medida de nuestras posibilidades", señaló el gobernador. Asimismo llevó tranquilidad al sector al confirmar que la medida está en marcha: "Prontamente se van a enterar a través de los medios sobre qué tipo de aumento va a ser y qué tipo de aporte será para el bolsillo de los trabajadores", sostuvo.

Viviendas sociales en La Rioja

Además de las entregas de las casas en Villa Castelli, el Gobierno de La Rioja entregó 32 nuevas unidades habitacionales en en el departamento Felipe Varela. Con esa entrega, La Rioja alcanzó las 1.037 viviendas entregadas a través del Plan Angelelli en lo que va del 2026, un programa que nació como respuesta a la crisis habitacional y económica.

A diferencia de los planes tradicionales, esta política habitacional propone soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada familia, transformando asentamientos en barrios con servicios básicos, calles, equipamiento comunitario y viviendas construidas al lado de los antiguos ranchos, evitando desalojos y generando arraigo.

En un contexto marcado por el reclamo de La Rioja a Nación por los fondos coparticipables, desde el Ejecutivo provincial señalaron que la obra pública se sostiene con recursos propios y acuerdos con los municipios. Según manifestaron las autoridades en medios locales, las arcas provinciales están destinadas a financiar tanto viviendas sociales como centros de salud y tramos viales.