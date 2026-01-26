Industria en expansión: Formosa refuerza su planificación productiva con más de mil empresas

Formosa consolidó un nuevo avance en su entramado industrial. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, 1.036 empresas ya se encuentran inscriptas en el Registro Industrial 2025, un número que continúa creciendo con la incorporación de nuevas firmas.

El dato refleja una expansión sostenida del entramado productivo provincial, si se tiene en cuenta que durante el período 2021–2024 el sector contaba con 788 unidades industriales. En ese contexto, desde el Gobierno de Formosa destacaron la importancia del relevamiento y convocaron a más empresas a sumarse al Registro, al considerarlo una herramienta clave para fortalecer y planificar el desarrollo industrial.

Este monitoreo permanente le permite al Estado provincial contar con información actualizada sobre la dinámica del sector PyME, lo que resulta clave para el diseño de políticas industriales más precisas y competitivas.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Económico Horacio Cosenza valoró la existencia del Registro Industrial Pyme (RIP) mediante el cual 397 de las empresas relevadas se encuentran inscriptas y 248 cuentan con su correspondiente Certificación Industrial. Este avance representa una mejora sustancial en los procesos administrativos del sector.

El funcionario describió al RIP como una herramienta accesible y virtual, destinada a todos los empresarios de la provincia, cuyo objetivo es facilitar el acceso y simplificar los trámites necesarios para, por ejemplo, la obtención de créditos o el acceso a asistencia técnica por parte del Estado.

Cosenza, en diálogo con el portal Agenfor, describió los pasos a seguir :“La empresa levanta toda la documentación que se le solicita, y a partir de ahí corren cuatro a seis días aproximadamente, y ya tiene su registro pyme validado y por supuesto autorizado. Esto nos permite a nosotros conocer un poco más el sector pyme y el sector industrial que tiene nuestra provincia también”.

Formosa y su acompañamiento a las PYMES

Consultado sobre las acciones del Gobierno provincial para el sector, Cosenza destacó el acompañamiento permanente, que se traduce a partir visitas, que permiten tomar un conocimiento cabal de la realidad de cada sector, y diseñar políticas públicas adecuadas.

En este contexto, el funcionario destacó el desarrollo del Programa Capacidad Proveedora PyME, impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, que se consolidó como un espacio estratégico de vinculación entre empresas demandantes y proveedores locales. La iniciativa generó un volumen récord de negociaciones y un alto nivel de interés, reflejando el potencial de crecimiento de la producción formoseña.

En ese marco, el funcionario se refirió al impacto de las rondas de negocios impulsadas por el Programa Capacidad Proveedora PyME y a la importancia de visibilizar la oferta productiva local. Al relatar la experiencia de la última edición, que contó con la participación de más de 160 pymes. “Muchas pymes, estando dentro de la provincia de Formosa no se conocían y no sabían que existía tal o cual producto, y entonces lo traían de afuera. Esto quedó en evidencia en la última ronda de negocios que hicimos, con la participación de más de 160 pymes. Muchas de ellas quedaron sorprendidas por la cantidad de empresas que tenían productos que ellos, sin saber, traían de afuera del territorio provincial”.

Cosenza también destacó el Programa de Mejora de la Competitividad Industrial, que ofrece formación profesional, capacitaciones y asistencia técnica. Además, resaltó la asistencia financiera a las empresas mediante líneas del Consejo Federal de Inversiones junto al Banco de Formosa, con tasas subsidiadas por el Gobierno provincial para atender necesidades puntuales de cada firma.

Las empresas interesadas en obtener la Certificación Industrial o en inscribirse en el Registro pueden hacerlo a través de la plataforma oficial: industria.formosa.gob.ar.

También se brinda atención presencial en José María Uriburu 804 (Planta baja), de lunes a viernes de 8:00 a 12:30, o por WhatsApp al +54 9 370 478-7758.