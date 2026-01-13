Capacidad Proveedora PyME: destacan los espacios de vinculación que genera el Gobierno provincial de Formosa

Formosa continúa en el 2026 con el programa Capacidad Proveedora PyME, el cual tiene el objetivo de integrar a las pequeñas y medianas empresas locales a la cadena de valor industrial. Enmarcada en el Modelo Formoseño, creado por el gobernador Gildo Insfrán, la iniciativa busca que este año haya movimiento económico regional y que la crisis de la economía nacional no afecte tanto a la provincia.

Al respecto, en diálogo con Agenfor, el propietario de la firma Wapoó, Federico Pérez Teruel, destacó la importancia de los espacios que se impulsan desde el programa Capacidad Proveedora PyME, el cual fue lanzado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico de la provincia, a través de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería.

Cabe señalar que Wapoó, empresa productora de alfajores regionales, integra el grupo de diez empresas seleccionadas en el marco de esta iniciativa, que recibirán asesoramiento técnico gratuito para el análisis de viabilidad del negocio y la elaboración de un plan de negocios. El acompañamiento se desarrollará en tres niveles de complejidad e incluirá la definición del proyecto, la evaluación financiera y un informe final con recomendaciones, a cargo de la Consultora “Ingenio”.

Un programa vital para las empresas formoseñas

"Es una buena ayuda como para poder tener nexos con empresas importantes de la ciudad", aseguró Pérez Teruel y explicó que, a partir de la vinculación generada, se interesó especialmente en el plan de negocios, instancia en la que las empresas proveedoras recibieron capacitación a nivel comercial.

"Ayudar a tomar estructura y forma como para seguir ganando mercados, no solamente en la provincia, sino en todo el país", destacó el empresario y remarcó que "la clave es la perseverancia, el trabajo, los contactos y nexos en la parte comercial".

Por su parte, Marcelo Zanín, propietario de Carnes VIP, participó del programa como empresa demandante en el marco del evento Vinculación y Negociación Proveedora PyME. Allí destacó la relevancia de este tipo de propuestas al señalar que generan beneficios tanto para las empresas demandantes como para las proveedoras de la provincia, promoviendo el crecimiento conjunto, el fortalecimiento de los lazos comerciales y el desarrollo de la economía formoseña.

"Se decidió participar porque, en la demanda que se está necesitando, siempre se trata de conseguir fuentes de trabajo desde la provincia, ya que parece lo más cercano y lo más resolutivo para los conflictos que puedan aparecer", indicó el empresario y enfatizó que la idea "es aportar y que la economía quede dentro de la provincia y se redistribuya".

Finalmente, puso de relieve que en estos espacios se presentaron "propuestas muy innovadoras" y soluciones que no habían sido consideradas previamente, además de destacar el contacto con jóvenes emprendedores con experiencia en desarrollo de sistemas, implementación de inteligencia artificial y procesos de funcionamiento, aspectos que consideró fundamentales para cualquier pyme.