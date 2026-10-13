Proponen un plan económico bajo los "valores de la UCR"

Un documento elaborado por la Comisión de Economía de la Fundación Ricardo Rojas, coordinada por el ingeniero Miguel Ponce, presentó una propuesta de modelo económico para la Argentina inspirada en los "valores" de la Unión Cívica Radical (UCR). El texto lleva también los nombres de Patricio Castro, Mauro Del Barrio, Marcelo Di Ciano, Susana Feito, Cristina López, Juan Manuel Magliano, Luis Alberto Rey, Humberto José Kelo Vignoli y Gustavo Zunino, e incluye medidas para las pymes, el empleo y la política cambiaria.

{{{htmlAmp}}}

El documento plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo que combine la actividad industrial y agropecuaria, con un tipo de cambio real competitivo y tasas de interés bajas para fomentar el crédito y la inversión privada.

Entre sus principales lineamientos, propone revisar el esquema económico actual y promover actividades que incorporen valor agregado a las materias primas. El objetivo es impulsar las exportaciones, ampliar la generación de empleo y fortalecer las cadenas productivas locales.

En materia fiscal, el texto sostiene que el equilibrio de las cuentas públicas debe alcanzarse mediante una modernización del Estado y una mejor administración de los recursos, en lugar de depender exclusivamente de recortes del gasto y la inversión pública. También propone avanzar hacia una reforma tributaria progresiva, reducir gradualmente el peso de los impuestos al consumo y combatir la evasión fiscal, el contrabando y la fuga de capitales.

Un plan de emergencia para las pymes

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un Régimen de Emergencia y Fomento de Empresas PyME (REFEP), destinado a brindar asistencia financiera y fiscal a las pequeñas y medianas empresas. El esquema contempla la renegociación de deudas con bancos oficiales en plazos de entre 36 y 60 cuotas, además de préstamos a 60 meses con tasas preferenciales. También propone suspender ejecuciones y embargos no fiscales, así como facilitar la refinanciación de obligaciones impositivas.

Entre las medidas previstas, el documento incluye la posibilidad de importar durante cinco años, sin aranceles ni tasas, maquinaria, repuestos e insumos que no se fabriquen en el país. La iniciativa también contempla beneficios impositivos para la adquisición de vehículos de trabajo mediante un régimen de leasing.

En materia laboral, plantea exenciones de aportes para determinados trabajadores y beneficios fiscales para la contratación de jóvenes, bajo condiciones de estabilidad y capacitación. La propuesta busca, además, integrar a las pymes a las cadenas de valor y facilitar su acceso a mercados externos mediante un sistema nacional de compras a pequeñas y medianas empresas.

Para el mediano plazo, el documento propone una reforma laboral construida mediante el diálogo entre trabajadores, empresarios, emprendedores y pymes. Según el planteo, la discusión debería formar parte de un acuerdo nacional y no responder exclusivamente a los intereses de las grandes empresas.

Recursos estratégicos y desarrollo nacional

Otro capítulo está dedicado a la soberanía económica y a la administración de los recursos naturales. La propuesta plantea fortalecer a YPF y a los organismos científicos y tecnológicos del Estado, además de impulsar la industrialización de los recursos energéticos y mineros. Propone revisar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incorporar mayores exigencias de empleo argentino, transferencia tecnológica, participación de proveedores nacionales y agregado de valor local. El documento también plantea restablecer límites a la propiedad extranjera de tierras rurales y mantener bajo control nacional áreas estratégicas vinculadas con la energía, el transporte, las comunicaciones y el conocimiento.

En política exterior, promueve una estrategia sin alineamientos automáticos, con mayor protagonismo de la integración regional y del Mercosur. Además, reafirma el reclamo argentino por la soberanía sobre las islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes.