Ante la crecida del Pilcomayo, el Gobierno de Formosa intensifica el acompañamiento a productores del interior

El Gobierno de Formosa intensificó las acciones de asistencia y acompañamiento a los productores de la región del Bañado La Estrella ante el inicio del ciclo de crecida del río Pilcomayo, con una estrategia que combina presencia territorial, planificación anticipada y herramientas concretas para mitigar el impacto productivo y social del ingreso de las aguas.

En ese marco, el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) llevó adelante una serie de reuniones en distintos puntos de la Banda Norte y Sur del Bañado, con el objetivo de relevar la situación actual de los productores, coordinar la organización de asociaciones de paipperos y avanzar en mecanismos que faciliten la descarga de hacienda de los campos mediante ventas directas coordinadas. Estas acciones buscan descomprimir las zonas bajas, preservar el recurso forrajero disponible y sostener la actividad ganadera en un contexto climático cambiante.

Los encuentros se realizaron en parajes estratégicos de la región. Por un lado, en La Rinconada, abarcando a productores de Siesteadero, Tres Luces y La Represa; y en El Quemado Nuevo, con participación de productores de El Cañón y Churcalito. Asimismo, se concretaron reuniones en Río Muerto, que incluyeron a Pozo de los Novillos, La Esperanza, San Ramón, La Blanca, Palma Sola y Buen Lugar, y en Posta Cambio Salazar, donde participaron pobladores de Pozo Hondo, El Descanso, La Diosa, Punta del Agua, Cinco Palmas y San Marcos.

Además de la organización de la venta directa de hacienda, se trabajó en la coordinación logística para el traslado y acopio de rollos de pasto destinados a los productores que retiran sus animales del Bañado y los reubican en zonas altas conocidas como “bordos”. Esta planificación anticipada permite garantizar alimento para el ganado durante el período crítico y reducir pérdidas productivas.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el subsecretario de Desarrollo Rural Territorial del MPyA, Ricardo Velazco, explicó que estas acciones forman parte de una política sostenida del Gobierno provincial. “Hacemos permanentes recorridas en todo lo que conlleva la cuenca del Bañado La Estrella para atender las demandas y necesidades de los productores, acompañándolos año tras año durante el ingreso de las aguas del Pilcomayo”, afirmó.

Velazco detalló que, por el momento, el caudal que ingresa al sistema es bajo en relación con otros años. “Actualmente están entrando alrededor de 250 metros cúbicos por segundo al sistema de El Pantalón, y Paraguay habilitó un canal por el que ingresan otros 50 metros cúbicos por segundo. El año pasado llegamos a tener valores cercanos a los 800 metros cúbicos por segundo”, precisó, llevando tranquilidad a los productores, aunque remarcó la importancia de anticiparse.

Respecto de la venta directa de hacienda, señaló que se trata de “una herramienta más” para el manejo de la situación. “La idea es ofertar la hacienda que hoy está en condiciones de ser vendida a compradores interesados, por ejemplo, para invernada, de modo de descomprimir los campos y que el alimento disponible en las zonas altas dure más tiempo”, explicó. A diferencia de los remates tradicionales, este mecanismo acerca compradores directamente a los productores, permitiendo negociar precios justos según la calidad y disponibilidad de la hacienda y adelantando la descarga antes de los plazos habituales.

“La recepción fue muy buena, los productores están entusiasmados”, destacó Velazco, y adelantó que en los próximos días se avanzará en la planificación concreta a partir de la intención de venta relevada en cada zona.

Desde el territorio, los productores valoraron la iniciativa. David Palomo, de Posta Cambio Salazar, consideró que “la reunión fue muy importante” y remarcó que “el Gobierno de Formosa siempre estuvo pendiente del productor y de todas las personas”. En ese sentido, subrayó que el acompañamiento se mantiene incluso antes de que las inundaciones se manifiesten con mayor intensidad.

Por su parte, la productora Marta Rey Padilla resaltó que se pudieron plantear inquietudes y debatir alternativas como la venta directa para pequeños productores. “Para el pequeño productor es un alivio, un beneficio importante. Se trabaja con mucha anticipación y eso nos da previsibilidad”, expresó.

En la misma línea, el productor Roque Ahumada ponderó la proactividad del Estado provincial. “No en todos lados existe esto. El de Formosa es un Gobierno presente”, afirmó. Con más de dos décadas viviendo en la provincia, aseguró que la experiencia de acompañamiento y planificación que se vive en el Bañado La Estrella no se replica en otras regiones del país.