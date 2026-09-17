Presupuesto 2027: La Rioja reclamará a Nación $600.000 millones en fondos extracoparticipables

Tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso, el Gobierno de La Rioja confirmó que insistirá ante la Casa Rosada por la inclusión de los fondos extracoparticipables, un reclamo sostenido desde la gestión provincial. Así lo confirmó la diputada nacional peronista Gabriela Pedrali, en diálogo con Riojavirtual Radio. “Vamos a seguir exigiendo la inclusión de ese punto de compensación dentro del presupuesto y que rondaría los $50.000 millones mensuales”, afirmó Pedrali.

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Esa cifra, proyectada a los doce meses, arroja un total anual de unos $600.000 millones que la provincia reclamará al Gobierno nacional que se incorporen al Presupuesto 2027. El reclamo no es nuevo: los fondos extracoparticipables compensan a La Rioja desde 1989 por haber cedido un punto de coparticipación federal, y acumulan atrasos que, según relevamientos periodísticos, ya superan los $265.000 millones. El presupuesto 2026 excluyó por primera vez esa partida.

El planteo riojano llega horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentara por primera vez las proyecciones macroeconómicas que integrarán el proyecto de Ley de Presupuesto 2027: una inflación anual del 18%, un crecimiento del 4% en el PBI y un dólar oficial de referencia de $1.847,6 hacia diciembre del año próximo, según el mensaje que acompañó el envío al Congreso.

En ese marco, Pedrali cuestionó duramente la iniciativa oficial. “Es un presupuesto mucho más difícil de afrontar con algunos fondos dibujados. Es un presupuesto un 50% menor que el de este año y no hay ninguna obra pública. Hay una baja en lo presupuestado para Educación y también tiene un déficit muy grande para el área de discapacidad”, criticó la legisladora riojana.

La diputada apuntó además contra el manejo de los recursos coparticipables. “El Gobierno Nacional se queda con los recursos de los argentinos, sucede por ejemplo con el impuesto a los combustibles porque la Nación se queda con el dinero que paga cada argentino cuando carga un litro de nafta”, afirmó Pedrali, quien sostuvo que la Casa Rosada "se queda con los recursos de los argentinos".

Las claves del Presupuesto 2027

La hoja de ruta del Presupuesto 2027 ratifica el dogma libertario del equilibrio fiscal innegociable como norma rectora de la política económica. El proyecto y sus anexos fijan las metas económicas y detallan cómo se repartirán los recursos y bajo qué reglas funcionará el Estado durante un año que estará atravesado por las elecciones presidenciales.

La iniciativa establece por norma que la ejecución presupuestaria deberá presentar de forma obligatoria un resultado financiero equilibrado o superavitario. Para el consolidado del Sector Público Nacional se proyecta un superávit financiero de $3,3 billones (0,2% del PBI) y un superávit primario de $18,4 billones (1,3% del PBI), mientras que para la Administración Nacional el saldo positivo se estima en $246.741 millones.

Por otra parte, el cuadro de supuestos macroeconómicos proyecta una desaceleración de la inflación al 18% interanual para diciembre de 2027, acompañada por un crecimiento del PBI del 4% y un tipo de cambio oficial fijado en $1.847,6 por dólar hacia el cierre del ejercicio.

En tercer término, el marco financiero general fija el total de gastos corrientes y de capital en $202,1 billones ($202.101.432 millones), sustentado sobre un cálculo de recursos totales de $202,3 billones ($202.348.173 millones).

Los Servicios Sociales concentrarán el 74,7% del gasto de la Administración Nacional ($150,9 billones). Dentro de esta finalidad, la Seguridad Social absorberá el 58,9% del presupuesto global ($119,1 billones) para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones, destinándose asimismo $21,5 billones a políticas específicas de niñez y adolescencia (10,6% del gasto total).