Con el Presupuesto en duda, desde La Rioja advirtieron que Nación "quiere gobernar por decreto y obviar a las provincias"

Sin diálogo de por medio, y de manera unilateral, ayer por la tarde el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, anunció la suspensión del plenario de comisiones para tratar el Presupuesto 2025, pero dejó abierta la posibilidad de convocar a extraordinarias para aprobar dicha ley en caso de que oficialismo y oposición no lleguen a un acuerdo en el corto plazo. Esta medida no fue vista con buenos ojos desde Unión por la Patria (UP), quienes acusaron al Gobierno de no estar interesados en la aprobación de la ley, lo que repercutiría directamente sobre las provincias, principalmente aquellas que muestran una oposición dura como es el caso de La Rioja.

Según indicó el diputado nacional de UP por La Rioja, Sergio Casas, en comunicación con El Destape, el presupuesto que busca aprobar el Gobierno nacional "no tiene contemplado absolutamente nada", ya que no tiene en consideración a la obra pública, así como tampoco recursos para la salud pública ni la educación. "Solo marca los ajustes que se lo llevan los jubilados, los docentes, los trabajadores y que por supuesto perjudica totalmente a las provincias", agregó el legislador.

Por fuera de las dificultades convencionales que se generan a la hora de pensar una gestión sin obra pública, La Rioja es una de las más afectadas por esta decisión en todo el país debido a sus condiciones geográficas que imposibilitan la presencia de grandes cuerpos de agua en su superficie, por lo que tienen que extraer el recurso hídrico del subsuelo. Con las obras públicas fuera de la ecuación por decisión del Gobierno nacional, la provincia podría verse duramente afectada por sequías, perjudicando áreas clave de la economía como la agricultura o dejando sin acceso a zonas del interior provincial. "La Rioja es la provincia más perjudicada por este Gobierno nacional, con total seguridad", afirmó Casas.

"La Rioja no es una provincia que tenga un río sobre su superficie. Nosotros, tanto el agua que tenemos para consumir desde el punto de vista humano como para producir, se tiene que extraer del subsuelo y eso se extrae con energía. Por eso nosotros creemos que el Estado es fundamental para equilibrar la vida y para armonizar los desequilibrios naturales que tenemos los que vivimos en las distintas regiones del país", agregó en relación al rol fundamental del Gobierno para solventar las dificultades de las provincias.

Por otra parte, uno de los argumentos que dio el diputado Espert para justificar la suspensión del plenario de comisiones fue la falta de un acuerdo "que permita garantizar el déficit cero" en el país. Sin embargo, Casas señaló que desde el espacio peronista también buscan el déficit cero pero "no se puede hacer con el hambre del pueblo argentino ni con el hambre de los riojanos". Cabe destacar que, al margen del debate sobre el Presupuesto 2025, La Rioja es perjudicada sistemáticamente desde hace más de 30 años: en 1988, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, La Rioja perdió un punto de coparticipación que se viene compensando a través de Fondos del Tesoro Nacional "con partidas fijas y discrecionales que no llegan a representar lo perdido".

En consonancia con el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, el diputado riojano señaló que "la intención de este Gobierno de seguir gobernando por decreto, obviando el Congreso y obviando, en este caso, el diálogo con los gobernadores". Es por esto que llamó "a todas las fuerzas políticas que no forman parte de la Libertad de Avanza, para que de alguna manera hagan sentir la voz y se empiece a procurar el bienestar del pueblo y la felicidad de la patria".