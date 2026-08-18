Presidente de Colombia dice estimación preliminar de pérdidas por terremoto asciende a 9.589 millones de dólares

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dijo el lunes que una estimación preliminar de las pérdidas por el terremoto que sacudió el suroeste ‌y centro del país dejando cientos ‌de muertos, heridos y desaparecidos asciende a 30 billones de pesos (9.589 millones de dólares).

El terremoto de magnitud 7,4 se registró hace una semana, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, derribando edificios de apartamentos y dañando viviendas, escuelas, hospitales y carreteras, desde el puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico, hasta ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales.

"Ya existe una primera estimación técnica de la dimensión ​económica de todo este desastre. ⁠Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, ‌Quindío y Caldas cercanas a los 30 billones de pesos", aseguró el ⁠mandatario en una alocución por radio y televisión.

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De ⁠La Espriella precisó que unos 24,5 billones de pesos (7.830,8 millones de dólares) corresponden a las pérdidas de edificaciones y 5,5 billones de pesos (1.759 millones de dólares) a las de ⁠infraestructura.

"Imagínese ustedes la magnitud del desastre", aseguró el presidente al agradecer la solidaridad ​nacional e internacional para atender la primera fase del desastre.

El ‌mandatario informó que, de acuerdo con el ‌último balance oficial, 289 personas murieron, 4.187 resultaron heridas y 143 continúan desaparecidas.

La ⁠tragedia se extiende a 450 municipios en 15 departamentos, lo que significa que una tercera parte del país resultó afectada por el terremoto, según De La Espriella.

"Primero fue salvar vidas, ahora debemos atender a quienes lo perdieron todo y comenzar la reconstrucción", dijo ​el presidente, un ‌abogado y empresario de 48 años.

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

El desastre se convirtió en el primer desafío para De La Espriella, quien asumió el cargo hace poco más de una semana y ahora enfrenta la tarea de supervisar el auxilio y la reconstrucción de uno de los peores desastres naturales de Colombia.

La ⁠atención de los damnificados y la reconstrucción demorarán y demandarán millonarios recursos en momentos en que la economía del país enfrenta dificultades por un elevado déficit fiscal y la desfinanciación de su presupuesto de gastos.

De La Espriella, quien anunció la creación de un Plan Milagro de reconstrucción, conformado por alcaldías, gobernaciones, el Gobierno Nacional y las empresas privadas, pidió a los constructores donar sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas y a ‌los bancos bajar las tasas de interés.

El presidente aseguró que en tiempo récord el Ministerio de Hacienda activó el desembolso del primer tramo de un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares para atender las necesidades más apremiantes de las víctimas del desastre natural.

De La Espriella dijo que el programa de reconstrucción y de ayuda a los damnificados se ‌hará con austeridad, transparencia, y advirtió que no tendrá tolerancia con la corrupción.

El mandatario reiteró que su administración apoyará a los damnificados con subsidios para el pago de arrendamientos, alivios en ‌las tarifas de servicios ⁠públicos y programas de vivienda nueva y mejoramiento.

"Aquí no hay colores políticos, aquí no hay ideología, hay una sola bandera y es la ​bandera de Colombia. Este no es un esfuerzo del Gobierno solamente, es el esfuerzo de toda la patria unida, todos debemos poner porque la patria la reconstruimos entre todos", concluyó De La Espriella.

(1 dólar = 3.128,65 pesos)

Con información de Reuters