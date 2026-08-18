Por qué un súper El Niño deja especialmente expuestas a las materias primas tropicales

Un trabajador en una plantación de café robusta en São Gabriel da Palha, en el estado de Espírito Santo, Brasil

Los organismos mundiales de previsión meteorológica afirman que el fenómeno de El Niño se está intensificando y podría convertirse en un episodio "muy fuerte" que eleve las temperaturas, altere las lluvias y ponga en riesgo los cultivos en todo el mundo.

¿Qué es El ‌Niño y por qué están especialmente expuestas las materias ‌primas cultivadas en regiones tropicales, conocidas como materias primas blandas?

EL NIÑO

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El Niño es un calentamiento periódico de las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico oriental, causado por el debilitamiento de los vientos alisios. Se produce de forma natural cada dos a siete años y suele durar entre nueve y 12 meses.

Este patrón meteorológico suele provocar temperaturas más altas en todo el mundo, sequías en regiones como el sur y el sudeste de Asia, Australia y el sur de África, y lluvias intensas en otras zonas, entre ellas el sur de América del Sur y Estados Unidos.

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos elevó la semana pasada su previsión para El Niño y señaló que existe ​una probabilidad superior al 90% de que ⁠se produzca un episodio muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-2027 en el hemisferio norte.

La sequedad, el calor o el ‌exceso de lluvias provocados por El Niño suponen otro golpe para los agricultores, que este año ya afrontan ⁠las perturbaciones en los precios de los fertilizantes y el diésel derivadas de la ⁠guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las materias primas blandas han registrado sistemáticamente fuertes alzas de precios durante episodios anteriores de El Niño.

CACAO

Todos los episodios fuertes de El Niño de los últimos 55 años han reducido la producción de cacao, según la firma de inversión WisdomTree.

Durante el ⁠último El Niño, que se prolongó desde mediados de 2023 hasta mediados de 2024 y fue considerado de moderado a ​fuerte, África occidental —la principal región productora— recibió inicialmente el doble de las precipitaciones habituales, lo que dejó ‌los árboles de cacao expuestos a una enfermedad fúngica.

En 2024, el ‌patrón meteorológico cambió y África occidental se vio afectada por un calor intenso y por vientos del harmatán inusualmente secos y fuertes, ⁠que provocaron que los árboles debilitados por la enfermedad perdieran sus flores.

"Todo el mundo piensa que El Niño sólo está asociado a las sequías en África occidental. Esto no es necesariamente cierto. Debido al cambio climático, (...) el resultado (es), en ocasiones, un exceso de lluvias (iniciales). En este momento, esa es mi mayor preocupación", dijo Jim Roemer, de la consultora Best Weather.

Alrededor de la mitad del cacao mundial se cultiva en Costa de Marfil ​y Ghana, el primer ‌y el segundo productor mundial de grano, respectivamente. Ecuador ocupa el tercer lugar y suele registrar un exceso de lluvias durante los episodios de El Niño.

Los precios del cacao casi se triplicaron en 2024 después de que fracasara la cosecha de África occidental. A finales de ese año alcanzaron máximos históricos superiores a 12.000 dólares por tonelada métrica, lo que encareció este ingrediente del chocolate por encima de muchos metales industriales.

CAFÉ

El Niño resulta especialmente problemático para el café robusta, ya que suele ⁠traer temperaturas más altas y menos lluvias a Vietnam, el principal productor, y a Indonesia, el tercero, a partir de mediados de año.

Las condiciones meteorológicas adversas afectan a ambos países —que en conjunto representan alrededor del 50% de la producción mundial de robusta— durante la fase de desarrollo del cultivo. Sus efectos se sienten después, a partir del cuarto trimestre, durante la cosecha.

"La sequedad en Vietnam e Indonesia podría reducir significativamente los rendimientos del café robusta", dijeron analistas de Citi.

En el caso del café arábica, casi la mitad del cual se cultiva en Brasil, el impacto de El Niño presenta más matices.

Carlos Santana, director comercial de EISA, filial de la firma comercializadora ECOM, dijo que El Niño podría ser inicialmente positivo para la cosecha que Brasil está recolectando actualmente, ‌ya que las temperaturas más altas podrían evitar las dañinas heladas invernales.

Sin embargo, a más largo plazo, El Niño suele llevar sequedad y calor a las regiones cafeteras de Brasil durante el cuarto trimestre, cuando se desarrolla la siguiente cosecha, lo que podría perjudicar la producción en 2027.

AZÚCAR

En el caso del azúcar, una de las materias primas blandas más negociadas, El Niño suele traer un exceso de lluvias durante el segundo semestre del año, lo que puede perturbar la cosecha y reducir su calidad en Brasil, el principal productor.

En India, segundo productor de azúcar, y Tailandia, segundo exportador, el ‌patrón meteorológico suele reducir, por el contrario, las lluvias durante el monzón de verano.

India prevé que el monzón de 2026 deje el menor volumen de precipitaciones en 11 años, con lluvias equivalentes al 90% del promedio durante el periodo de desarrollo de los cultivos, de junio a septiembre.

Carlos de Mello, responsable de azúcar ‌de la correduría Hedgepoint, estima que ⁠incluso un episodio moderado de El Niño podría reducir la producción de India en alrededor de 1 millón de toneladas métricas.

A más largo plazo, las lluvias superiores al promedio que El Niño suele llevar a las regiones azucareras ​de Brasil podrían favorecer la cosecha del próximo año.

De Mello, de Hedgepoint, dijo que, en términos generales, es "difícil plantear un escenario alcista por El Niño", debido a sus posibles beneficios para la cosecha brasileña de azúcar de 2027.

Brasil representa alrededor de la mitad de las exportaciones mundiales de azúcar.

Con información de Reuters