Takaichi, a punto de convertirse en la primera mujer jefa de Gobierno de Japón

FOTO DE ARCHIVO. Sanae Takaichi, líder del partido gobernante en Japón, el Partido Liberal Democrático (PLD), asiste a una rueda de prensa tras las elecciones presidenciales del PLD en Tokio

ct (Reuters) -La conservadora de línea dura Sanae Takaichi se convertirá casi con toda seguridad el martes en la primera mujer jefa de Gobierno de Japón, después de que el Partido de la Innovación de Japón, de la oposición de derechas, conocido como Ishin, dijera que estaba dispuesto a respaldar su investidura como primera ministra.

"Le dije a Takaichi que deberíamos avanzar juntos", dijo el líder de Ishin y gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, a la prensa el lunes en la ciudad del oeste de Japón. Se reunirá con Takaichi a las 18:00 hora local (0900 GMT) para cerrar la alianza, añadió.

Yoshimura y el otro jefe de Ishin, Fumitake Fujita, se reunieron antes con los parlamentarios del partido a las 14:00 horas (0500 GMT) para hablar de la coalición.

La expectación de los inversores ante un acuerdo que podría traducirse en un aumento del gasto público debilitaba el yen e impulsaba las acciones en Japón hasta un máximo histórico, con el índice bursátil Nikkei subiendo casi un 3% en las operaciones de la tarde.

El acuerdo de cooperación permitiría obtener 231 escaños en la Cámara Baja del Parlamento. Le faltarían dos para alcanzar la mayoría, pero Takaichi probablemente ganaría una votación en el parlamento el martes para elegir al próximo jefe de Gobierno de Japón. Sólo necesitará la mayoría de los votos emitidos y no de todos los diputados en la segunda votación.

Para gobernar, sin embargo, todavía tendrá que ganarse el apoyo de otros grupos de la oposición, incluso para un próximo presupuesto suplementario.

El esperado acuerdo con Ishin se produce tras el colapso de la coalición de 26 años del PLD con Komeito, que puso fin a su alianza después de que el partido gobernante eligiera a Takaichi como nueva líder.

La abrupta retirada de Komeito desencadenó conversaciones entre los partidos de la oposición, incluido el segundo mayor, Ishin, que podrían haber hecho descarrilar sus ambiciones de primera ministra y expulsado a su partido del poder por primera vez en más de una década. La decisión de Ishin de aliarse con el PLD pone fin a esa posibilidad.

