La Policía de La Rioja se suma al operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a Córdoba

Por disposición del gobernador Ricardo Quintela, la Policía de La Rioja participa de la planificación del operativo de seguridad que se desplegará en Córdoba por la visita del papa León XIV, prevista para el próximo 10 de noviembre. El dispositivo contempla tres anillos de protección y una convocatoria multitudinaria de fieles de distintos puntos del país.

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El jefe de la fuerza provincial, el comisario René Molina, brindó detalles sobre los preparativos y confirmó que más de 1.200 personas ya se registraron para viajar desde La Rioja. Además, hay más de 20 colectivos previstos para el traslado, una cifra que podría aumentar con quienes decidan asistir en vehículos particulares.

Cómo será el operativo

La organización del dispositivo contempla tres anillos de seguridad con responsabilidades diferenciadas. Según explicó Molina, el primero estará a cargo de la Guardia Suiza Pontificia, el segundo será responsabilidad de las fuerzas federales y el tercero estará integrado por las fuerzas provinciales.

La mesa de seguridad interprovincial coordina las tareas para proteger al Pontífice, las delegaciones oficiales y los miles de asistentes que se esperan en Córdoba. En paralelo, el Gobierno nacional formalizó la creación de un comando unificado federal para organizar el despliegue especial.

Molina indicó que la planificación está avanzada y que el operativo se prepara para una convocatoria que podría alcanzar entre un millón y medio y dos millones de personas.

La agenda de León XIV en Córdoba

La visita del Papa está prevista para el martes 10 de noviembre. De acuerdo con el itinerario difundido por la Arquidiócesis de Córdoba, León XIV arribará por la mañana al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

La actividad principal será una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA. Allí también está previsto que el Pontífice realice un recorrido en el papamóvil para saludar a los fieles.

Luego, se trasladará al centro de la ciudad para saludar desde el balcón del Arzobispado. Durante la tarde, la agenda contempla un encuentro pastoral en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral. El programa oficial también prevé que León XIV viaje desde Córdoba hacia Buenos Aires durante la tarde.

Papa Fest y preparativos para recibir a los fieles

Entre las actividades previstas se encuentra el Papa Fest, un espacio destinado a quienes no puedan ingresar al predio principal donde se celebrará la misa.

En relación con el papamóvil, Molina señaló que el vehículo estará en la Jefatura de Policía de Córdoba. Su utilización durante los recorridos y las condiciones de circulación estarán sujetas a la planificación de seguridad.

Por último, el jefe de la Policía de La Rioja aclaró que, ante eventuales cambios vinculados con la salud del Santo Padre, el viaje podría postergarse, aunque no necesariamente cancelarse.

Mientras continúan las tareas de coordinación entre las distintas jurisdicciones, la participación riojana incluye tanto la organización del operativo conjunto como la logística para trasladar a los fieles que viajarán a Córdoba para participar de la visita papal.