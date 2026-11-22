Una delegación del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia bonaerense visitó Uruguay para conocer el funcionamiento de su sistema de responsabilidad penal juvenil e intercambiar experiencias con autoridades y equipos técnicos del país vecino. Durante la recorrida se suscribió un acuerdo de voluntades para impulsar la cooperación institucional y actividades académicas conjuntas.

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La comitiva fue encabezada por el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, José Luis Zerillo, y viajó por invitación del presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente de Uruguay (INISA), Jaime Saavedra.

Los representantes bonaerenses recorrieron establecimientos donde se alojan adolescentes en conflicto con la ley penal, entre ellos el complejo Colonia Berro. También mantuvieron encuentros de trabajo con autoridades y equipos técnicos del organismo uruguayo para compartir conocimientos y prácticas vinculadas con el funcionamiento de ambos sistemas.

El acuerdo suscripto prevé promover el intercambio de información, la colaboración entre instituciones y el desarrollo de actividades académicas. La iniciativa busca aportar herramientas para el abordaje de problemáticas comunes. Por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), el documento fue firmado por su directora ejecutiva, Andrea Cáceres.

Zerillo señaló que la Provincia trabaja para fortalecer el sistema de responsabilidad penal juvenil por decisión del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque. En ese marco, destacó que el intercambio con Uruguay permite conocer otras experiencias, compartir herramientas y mejorar las políticas públicas.

El funcionario sostuvo que el objetivo es avanzar con una mirada especializada que garantice derechos y promueva oportunidades para adolescentes y jóvenes.

Además de Zerillo, participaron de la visita directores provinciales y regionales y equipos técnicos centralizados de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil. La recorrida permitió establecer espacios de trabajo entre las áreas responsables de ambos sistemas y abrir una agenda de colaboración a partir del acuerdo firmado.

PBA y La Pampa firmaron un convenio para impulsar el turismo

Las provincias de Buenos Aires y La Pampa firmaron un convenio de cooperación para promover el intercambio, la formación y el desarrollo turístico, con especial atención al fortalecimiento de las fiestas populares. El acuerdo se formalizó este viernes en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno pampeana, en la ciudad de Santa Rosa, en el marco del entendimiento bilateral que suscribieron recientemente los gobernadores Axel Kicillof y Sergio Ziliotto.

La firma estuvo a cargo de autoridades de las áreas de Turismo de ambos distritos y contó con la participación de alrededor de un centenar de referentes del sector, provenientes de distintas localidades pampeanas. El compromiso establece las bases para diseñar planes de acción conjunta, promover la complementariedad de las propuestas turísticas y facilitar la transferencia de conocimientos técnicos.

La iniciativa busca fortalecer la actividad en un contexto económico adverso, marcado por el impacto de las políticas del Gobierno nacional. En ese sentido, ambas provincias plantearon la necesidad de coordinar estrategias para sostener el turismo, impulsar las economías regionales y ampliar la circulación de visitantes entre sus territorios.

“El turismo es fundamental para generar movimiento económico, impulsar la producción en las distintas regiones, favorecer el arraigo y preservar la identidad de nuestras comunidades”, afirmó Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo bonaerense. Además, señaló que los gobernadores Kicillof y Ziliotto impulsaron la integración entre ambas provincias para potenciar y consolidar el sector.