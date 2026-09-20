PBA apuesta a la salud pública e inauguró un centro de salud clave en Florencio Varela

El municipio de Florencio Varela sumó un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) con la inauguración del establecimiento “San Jorge”, una obra destinada a ampliar y fortalecer la atención sanitaria pública en el primer nivel de atención.

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La construcción fue realizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, en articulación con el Ministerio de Salud. El edificio cuenta con una superficie de 715 metros cuadrados y fue diseñado para acercar consultas médicas, controles y distintas prestaciones sanitarias a los vecinos del barrio y zonas cercanas.

El nuevo CAPS dispone de 14 consultorios para atención general y especialidades como pediatría, ginecología, obstetricia y odontología. También incorpora un área de enfermería, vacunatorio, farmacia con depósito, salas de administración y espera, un Salón de Usos Múltiples y sanitarios accesibles.

Uno de los sectores incorporados al establecimiento está destinado específicamente al SAME y la atención de emergencias. Allí funciona un shockroom, una sala de observación y dormitorios para el personal médico, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran asistencia inmediata.

La incorporación del centro sanitario apunta a fortalecer la atención primaria y evitar traslados innecesarios hacia hospitales de la zona. De esta manera, los habitantes podrán acceder en su propio territorio a consultas, controles, vacunación, especialidades médicas y acciones de prevención.

La obra también se integra a una estrategia provincial de ampliación de la red de atención primaria en Florencio Varela. En ese marco, se encuentran en marcha proyectos para la construcción de nuevos centros de salud en La Esmeralda, Ingeniero Allan y La Rotonda.

Según informó el Gobierno bonaerense, el objetivo es mejorar las condiciones edilicias y ampliar la cobertura sanitaria en distintos barrios, especialmente en sectores que registran crecimiento urbano.

La inauguración del CAPS “San Jorge” se suma a las intervenciones realizadas por la Provincia desde diciembre de 2019. De acuerdo con los datos oficiales, durante ese período los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y de Salud inauguraron 212 Centros de Atención Primaria de la Salud en distintos puntos del territorio bonaerense. Además, actualmente continúan en ejecución seis centros y existen otros 27 proyectos en circuito.

Las obras incluyen la construcción de nuevos establecimientos y trabajos de ampliación, refacción, remodelación y refuncionalización de edificios existentes, con el objetivo de fortalecer el primer nivel de atención y ampliar el acceso a los servicios de salud en los municipios.