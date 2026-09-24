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El Parque Arauco Solar I de La Rioja quedó entre los tres parques solares con mejor rendimiento del país

La central riojana registró en agosto un factor de carga del 31,27%, por encima del resto de los parques solares de la provincia y entre los mejores desempeños del país.

24 de septiembre, 2026 | 18.02
El Parque Arauco Solar I de La Rioja quedó entre los tres parques solares con mejor rendimiento del país

Arauco Solar I, el parque fotovoltaico de Parque Arauco, alcanzó durante agosto de 2026 el mejor rendimiento entre las centrales solares de La Rioja y se ubicó entre las tres principales del país, de acuerdo con los datos publicados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

La central registró un factor de carga del 31,27%, el valor más elevado entre las ocho instalaciones fotovoltaicas relevadas en territorio riojano. El resultado también marcó un salto en el ranking nacional: en julio, Arauco Solar I se encontraba en el décimo lugar y durante agosto ascendió hasta la tercera posición entre los parques solares con mayor factor de carga de la Argentina.

Según el Informe de Síntesis Mensual de CAMMESA correspondiente a agosto de 2026, la central riojana quedó únicamente por detrás de la Central Fotovoltaica Chimbera 1, que alcanzó un factor de carga del 36,05%, y de la Central Fotovoltaica Cañada Honda I, con un registro del 34,85%.

Un indicador del aprovechamiento de la capacidad

El factor de carga permite medir la relación entre la energía que efectivamente genera una central y la que produciría si pudiera funcionar de manera continua a su máxima potencia durante las 24 horas del día.

En el caso de las centrales fotovoltaicas, el indicador contempla las horas en las que no existe radiación solar y las variaciones que presenta ese recurso a lo largo de cada jornada. Por eso, el 31,27% alcanzado por Arauco Solar I durante agosto refleja el nivel de aprovechamiento efectivo de su capacidad instalada en ese período.

MÁS INFO

El desempeño registrado también es presentado como resultado de las características tecnológicas y de ingeniería aplicadas al desarrollo del parque, además del trabajo realizado durante las etapas de diseño y construcción y de la capacidad técnica del equipo de Parque Arauco.

Los datos muestran, además, una evolución en los primeros meses de funcionamiento de la central, que mejoró su desempeño y avanzó posiciones dentro del sistema nacional de generación solar.

Con Arauco Solar I, Parque Arauco amplió su matriz de generación renovable y sumó la energía solar a su trayectoria vinculada al aprovechamiento del recurso eólico.

El resultado de agosto ubica a una central riojana entre los registros más altos del país y se suma al proceso de diversificación de la matriz energética provincial, con mayor participación de fuentes renovables en la generación eléctrica.

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