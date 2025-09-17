El papa denuncia la "inaceptable" situación de los palestinos en Gaza y pide una tregua

El papa León XIV gesticula a su llegada a una audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano

El papa León denunció el miércoles las condiciones "inaceptables" a las que se enfrentan los palestinos en Gaza, expresando su solidaridad con los civiles y renovando su llamamiento a un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

"Expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, obligado una vez más a abandonar su tierra", dijo el papa en su audiencia general semanal en el Vaticano.

Israel lanzó el martes un importante asalto terrestre contra la ciudad de Gaza, obligando a cientos de miles de personas a huir de sus hogares en medio de lo que, según los residentes, fue el bombardeo más intenso en dos años de guerra.

El papa volvió a hacer un llamamiento a una tregua, a la liberación de los rehenes retenidos en Gaza y a una solución diplomática negociada al conflicto. Instó a los fieles a que se unieran a él en la oración "para que pronto pueda surgir un amanecer de paz y justicia".

León, elegido como el primer papa estadounidense en mayo, ha intensificado en las últimas semanas sus llamamientos en favor del cese de la guerra en Gaza.

Este mes, el papa se reunió en el Vaticano con el presidente israelí Isaac Herzog. En una declaración posterior inusualmente larga, el Vaticano dijo que Leo había lamentado la "trágica situación en Gaza" con Herzog.

(Redacción de Crispian Balmer; edición de Aidan Lewis; edición en español de Paula Villalba)