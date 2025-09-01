Rebeldes hutíes asaltan instalaciones de la ONU en Yemen y detienen al menos a 11 personas

FOTO DE ARCHIVO. Una bandera en un edificio durante el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza

Los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con Irán, asaltaron el domingo las oficinas de Naciones Unidas en la capital yemení, Saná, y detuvieron al menos a 11 miembros del personal de la ONU, dijo el organismo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que los hutíes entraron por la fuerza en las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos, se apoderaron de propiedades de la ONU e intentaron entrar en otras oficinas de la ONU en la capital.

La incursión se produjo tras un ataque israelí sobre Saná el jueves en el que murieron el primer ministro del gobierno hutí de Yemen y varios ministros más.

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, dijo en un comunicado separado que los 11 miembros del personal fueron detenidos tanto en Saná como en la ciudad portuaria de Hodeida.

UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) son algunas de las agencias de la ONU con sedes en una o ambas ciudades.

Grundberg dijo que las detenciones se sumaban a las de otros 23 miembros del personal de la ONU detenidos anteriormente, algunos desde 2021, y a la de uno que murió detenido este año.

Con información de Reuters