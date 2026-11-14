Orgullo riojano: reconocen en el Senado de la Nación a la innovación científica y tecnológica provincial

La Rioja fue distinguida por sus aportes a la investigación y a la innovación tecnológica con la Mención de Honor al Valor Científico 2026. El reconocimiento está vinculado a las contribuciones al desarrollo científico y tecnológico que aporta la provincia tanto para su territorio como para el resto del país.

{{{htmlAmp}}}

Los dos organismos reconocidos fueron el Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales y el equipo de innovación y desarrollo del ISAE-Clúster Tecnológico. Ambos recibieron la mención otorgada por el Senado de la Nación en una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo con representantes de las 24 jurisdicciones del país.

La distinción para el ISAE-Clúster Tecnológico fue por la creación de un robot humanoide. Un desarrollo tecnológico que se destacó entre las iniciativas más innovadoras del país. Por su parte, el Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales también recibió la mención por su labor en el ámbito de la investigación y los servicios ambientales.

Los reconocimientos fueron impulsados a partir de postulaciones realizadas por senadores de distintos bloques políticos y abarcaron áreas como medicina, biotecnología, ingeniería, energía, biodiversidad, ciencias sociales y producción agropecuaria.

Plan 2026-2030 de Ciencia y Tecnología

El Plan estratégico 2026-2030 de Ciencia y Tecnología de la Provincia de La Rioja fue presentado el 20 de agosto de 2026 durante la segunda edición de la Expo Rioja Futura, organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial. La estrategia fue elaborada con los aportes de 300 científicos, investigadores, universidades, organismos técnicos, el sector privado y referentes locales.

El programa busca fortalecer el desarrollo de la provincia con acciones que contemplan las prioridades, objetivos y estrategias La Rioja en relación a la ciencia y la tecnología desde este año hasta el año 2030. La iniciativa apunta a canalizar la investigación científica y la innovación hacia aplicaciones prácticas que resuelvan necesidades de la comunidad.

Presupuesto 2027: La Rioja contra el ajuste

En el marco del debate por el Presupuesto 2027 realizado en el mes de septiembre, la provincia de La Rioja rechazó el ajuste en ciencia y tecnología impulsado por el Gobierno de Javier Milei. "Nación se ata al mástil de la motosierra, está destruyendo la ciencia y la tecnología", mencionó a medios locales el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Hugo Vera, quien cuestionó al gobierno libertario por los recortes que prevé el proyecto enviado al Congreso.

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial remarcaron que el financiamiento nacional no representa un gasto prescindible, sino una inversión estratégica indispensable para achicar las brechas de desarrollo.

En este contexto, las autoridades riojanas advirtieron que la desactualización de las partidas compromete directamente la continuidad de los laboratorios y frena de manera drástica la adquisición de equipamiento de vanguardia, herramientas esenciales para impulsar investigaciones orientadas a la agroindustria y las energías renovables.