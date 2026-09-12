La Rioja dirá presente en una de las citas deportivas más destacadas del continente al participar de los Juegos Suramericanos (ODESUR). Los cinco representantes riojanos fueron convocados para integrar la delegación Argentina, reafirmando el talento y la preparación deportiva local. El evento deportivo será del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe y competirán 15 países.

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La competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se dará a través de 43 deportes y 60 disciplinas. El debut deportivo de los atletas riojanos llegará con el MTB, donde Agustín Durán competirá el lunes 14 de septiembre en el circuito del Autódromo de Rafaela.

El turno del Tiro Deportivo será el martes 15 y el domingo 20 con Fernanda Russo, quien competirá en el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, en Recreo, Santa Fe.

En esas mismas fechas, del 15 al 20 de septiembre, Esteban Lemann tendrá participación como juez de arquería en las competencias que se desarrollarán en el Hipódromo Óvalo del Parque Independencia, en Rosario.

En en el caso de la competencia de BMX, la representante será Agostina Ruarte, quien pisará la pista del Ecoparque de Rafaela, el miércoles 16 y jueves 17.

Por último, del lunes 21 al sábado 26, llegará el turno del tenis con Jazmín Ortenzi como representante argentina. La competencia se desarrollará en el Hipódromo Óvalo del Parque Independencia, en Rosario.

ODESUR: una competencia con historia sudamericana

Los Juegos Suramericanos son una competencia internacional organizada por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y los atletas compiten divididos por países. En este caso, los atletas de todas las provincias representan a Argentina, vistiendo los colores celeste y blanco frente a otros 14 países. La Delegación nacional, está coordinada por el Comité Olímpico Argentino.

La primera competencia de la historia de los ODESUR se realizó en 1978 en La Paz, Bolivia. En ese momento, el evento se conoció con el nombre de Juegos Cruz del Sur, antes de pasar a llamarse Juegos Suramericanos. Participaron 8 países en 16 disciplinas deportivas, siendo Argentina el ganador del medallero en esa oportunidad histórica.

Los deportes que tradicionalmente se juegan son: Canotaje de velocidad y Canotaje Slalom, Atletismo, Balonmano, Bochas, Escalada, Esquí náutico y Wakeboard, Hockey sobre césped, Remo, Tiro deportivo, Triatlón, Vela y SUP, Judo, Karate, Lucha grecorromana y libre, Taekwondo, Esgrima, Levantamiento de pesas, Tiro con arco, Pentatlón moderno, Golf, Rugby 7, Voleibol y Voleibol playa, Gimnasia y Natación, entre otros.