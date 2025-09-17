Colombia pide a la ONU normas mundiales para proteger a las mascotas en los aviones

FOTO DE ARCHIVO: Un perro mira por la ventanilla de un avión durante un evento de prensa de presentación de Bark Air, una aerolínea para perros, en el aeropuerto Republic en East Farmingdale, Nueva York

Colombia pidió a la agencia de aviación de la ONU que apoye normas mundiales para el transporte aéreo transfronterizo de animales de compañía, tras los casos de muerte de perros en los aviones.

Colombia quiere que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establece normas sobre todo tipo de asuntos, desde las pistas de aterrizaje hasta los cinturones de seguridad, elabore normas para los animales domésticos en los aviones, dijo el representante del país en la OACI.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de unas dos decenas de países de América Latina y Europa, llega antes de la asamblea trienal de la OACI, que se celebra del 23 de septiembre al 3 de octubre.

"Colombia habla de esto porque en nuestro país han sucedido algunos casos que atentan contra la salud de las mascotas. Y hemos encontrado que no hay una guía de parte de la OACI que establezca las normas y las reglas para el transporte adecuado de las mascotas y los seres vivientes", dijo el martes a Reuters Mauricio Ramírez Koppel, representante de Colombia ante la OACI.

La OACI no puede imponer normas a los Estados miembros, pero los países que aprueban las normas y orientaciones del organismo suelen acatarlas.

El aumento de la propiedad de mascotas y el repunte de los viajes tras la pandemia de COVID-19 han impulsado la demanda de vuelos "dog-first" como los de la compañía estadounidense especializada BARK Air.

En ocasiones, los animales de compañía se transportan en la bodega de carga y no en la cabina.

El crecimiento de los viajes con mascotas ha generado preocupaciones sobre la ventilación, la contención insegura, las condiciones inadecuadas de temperatura y los largos tiempos de transferencia de vuelo que aumentan los riesgos de seguridad, según un documento de trabajo de la asamblea de la OACI de Colombia.

Con información de Reuters