Misiones fortaleció la infraestructura hídrica y vial con obras que alcanzan a más de 300 vecinos

El Gobierno de Misiones inauguró y supervisó una serie de obras hídricas y viales en Alba Posse que mejoran de manera directa la calidad de vida de más de 300 vecinos, especialmente en zonas rurales y barrios con fuerte crecimiento poblacional. Las acciones fueron encabezadas por el gobernador Hugo Passalacqua, quien desarrolló una intensa agenda de trabajo enfocada en fortalecer la infraestructura, el acceso a servicios esenciales y los espacios de uso comunitario.

La jornada incluyó la entrega de equipamiento vial, la recorrida por una plaza reacondicionada y la habilitación de obras de acceso al agua potable, todas iniciativas que forman parte de una política provincial orientada al desarrollo local, la inclusión territorial y el acompañamiento a los municipios del interior.

Uno de los ejes centrales de la visita fue la entrega de una retroexcavadora, destinada a reforzar la capacidad operativa del municipio en un contexto con alta presencia de colonias rurales. La maquinaria permitirá ejecutar tareas viales, acopiar materiales, construir tajamares y dar respuesta a demandas históricas de los vecinos vinculadas al mantenimiento de caminos y obras básicas. Durante el acto, realizado en la Plaza del Joven de Santa Rita, Passalacqua destacó que “la primera forma de comunicar es trabajar, y con recursos se trabaja siempre mejor”, y subrayó el esfuerzo de la Provincia para dotar a los municipios de herramientas clave.

El intendente Lucas Gerhard valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y remarcó el impacto concreto de la inversión. “Hoy llegó una máquina de casi 400 millones de pesos que es para darle soluciones a todos los vecinos. Estas herramientas no son para un funcionario, son para la gente”, afirmó, al tiempo que resaltó la importancia de contar con equipamiento propio para atender necesidades cotidianas del municipio.

La agenda continuó en el barrio Los Inundados, donde el gobernador recorrió una plaza recientemente reacondicionada que funciona como espacio de encuentro para familias de al menos tres barrios: Los Inundados, 30 Viviendas y Zapani. El espacio beneficia de manera directa a cerca de 200 familias, y durante la recorrida también se entregaron elementos deportivos a niños del barrio. Passalacqua puso en valor la importancia de estos lugares al señalar que “sostener y cuidar los espacios públicos es vital para la felicidad y el crecimiento de nuestra gente”, y destacó su rol en la construcción de comunidad y socialización.

Otro punto clave de la visita fue la supervisión de obras de acceso al agua potable en zonas rurales, una de las principales demandas de los vecinos. En el Paraje Cerro Grande, se habilitó un pozo con tanque elevado completo que garantiza agua segura a varias familias de la zona. Allí, el gobernador destacó el esfuerzo colectivo y la perseverancia de la comunidad, y felicitó a los jóvenes que colaboraron en la finalización de la obra.

El presidente del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), Joaquín Sánchez, brindó detalles técnicos y explicó que la obra permitió abastecer de agua potable a 28 familias, gracias a una perforación de 175 metros de profundidad con un buen caudal. Indicó además que el terreno fue cedido por un vecino mediante comodato y que el sistema incluye bombeo, tanque elevado, tablero inteligente y red de distribución domiciliaria.

Estas acciones se enmarcan en un plan más amplio de infraestructura hídrica que el IMAS desarrolla en Alba Posse. En total, se concretaron tres perforaciones estratégicas que alcanzan a aproximadamente 350 vecinos. Además de Cerro Grande, se realizó una perforación cerca de la Escuela N.º 292 en Tres Bocas, con un caudal superior a los 2.000 litros por hora, destinada a abastecer a alumnos y familias de la zona. En el Paraje San José, en tanto, se logró un caudal aún mayor, de 3.500 litros por hora, almacenado en un tanque elevado.

Cada uno de estos sistemas fue implementado con equipos electrosumergibles, redes de impulsión, sistemas de desinfección y medidas de seguridad, garantizando un servicio integral y de calidad. Con estas obras, el Gobierno de Misiones refuerza su presencia en el interior provincial y consolida una política de infraestructura que prioriza el acceso al agua potable, la mejora de caminos y el fortalecimiento de los espacios comunitarios, con impacto directo en la vida cotidiana de cientos de familias de Alba Posse.