La Rioja avanza con trabajos hídricos claves en los ríos del interior provincial: todos los detalles

La Administración Provincial de Vialidad de La Rioja lleva adelante un plan de trabajos en ríos de los departamentos Famatina y San Blas de los Sauces, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica y prevenir posibles daños ante eventuales crecidas provocadas por las lluvias.

Las tareas se desarrollan de manera articulada con Rioja Vial y los municipios locales, en una estrategia de trabajo conjunto que busca dar respuestas preventivas en zonas históricamente vulnerables al aumento del caudal de los ríos durante la temporada estival.

En el departamento Famatina, las intervenciones incluyen limpieza integral del cauce, corrección de trazas y conformación de defensas en un tramo aproximado de 400 metros lineales, con un ancho promedio de 30 metros. Los trabajos se concentran en sectores considerados estratégicos por su cercanía a áreas pobladas y productivas, como la cabecera del Río Amarillo, el barrio La Banda, la Playa de Arancibia, Cuatro Muros y el paraje Plaza Vieja.

Estas zonas requieren un abordaje integral para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de desbordes que puedan afectar a viviendas, caminos y actividades locales. El plazo estimado de ejecución es de tres semanas y las labores se realizan con un cargador frontal y una camioneta Toyota Hilux destinada al traslado del personal técnico y operativo.

En paralelo, en el departamento San Blas de los Sauces, específicamente en el barrio Alpasinche del Alto, se ejecutan trabajos de limpieza, desmonte y construcción de defensas vinculadas al dragado del río. En este sector, las tareas abarcan una extensión de 500 metros lineales, con un ancho aproximado del cauce de 30 metros.

Para estas obras, la Administración Provincial de Vialidad dispuso un cargador frontal, una topadora y una camioneta Nissan, garantizando la maquinaria y los recursos necesarios para un desarrollo eficiente de las tareas previstas.

Desde el organismo provincial destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de obras preventivas, orientadas a proteger a las comunidades ribereñas, cuidar el ambiente y mejorar la infraestructura hídrica y vial en distintos puntos del territorio riojano.

Se refuerza el sistema hídrico en la provincia

En el marco de las obras hídricas que impulsa la provincia de La Rioja para garantizar el acceso al agua potable, el Gobierno de Ricardo Quintela coordinó con el departamento de Famatina trabajos de limpieza y mantenimiento en los drenes del sistema de captación del agua, con el objetivo de resguardar el servicio de distribución.

El operativo fue coordinado junto a la intedenta Adriana Olima y abastecen la plata potabilizadora y fueron ejecutadas con una maquina perteneciente al municipio.

Estos trabajos se dieron en simultaneo con las últimas lluvias y tienen como fin de evitar el ingresos de agua y sedimentos a las galerías filtrantes con el funcionamiento del sistema y la calidad del servicio.

"Estos trabajos son muy importantes porque el agua que se toma en este sector garantiza el servicio eficientemente a toda la comunidad de Famatina, es por eso que coordinamos junto con la intendenta Olima todo lo necesario para sostener el servicio”, describió el secretario de Aguas, Edgardo Karam, en diálogo con medios locales.