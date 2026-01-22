Desde Formosa acusan a Nación de arrogarse obras provinciales: "No existen, nunca iniciaron"

Desde Formosa criticaron al titular de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, por arrogarse la gestión de obras públicas para la provincia que habían sido inauguradas por el propio Gildo Insfrán. En oposición, enfatizaron que "el Gobierno de Javier Milei abandonó a Formosa". Uno de los ejemplos fue la planta de agua potable de Clorinda, un proyecto del Modelo Formoseño que fue inaugurado por el gobernador Gildo Insfrán.

"No existe, nunca iniciaron, y ni han continuado ninguna obra, ni siquiera el estado de las rutas puede ser un estandarte del Gobierno nacional. Se ha desprendido absolutamente de nuestra provincia", afirmó el diputado y jefe del bloque justicialista de la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, en diálogo con AGENFOR.

En esa línea, destacó: "No sólo ataca con el modelo económico que, por supuesto, excluye aquel que quiere producir, crecer, progresar, como nosotros, sino también la obra pública que, para ellos es un gasto, pero para nosotros es una inversión, no ha tenido lugar en nuestra provincia".

El incumplimiento de Nación

Samaniego indicó que desde la provincia reclaman a la actual gestión nacional que cumpla con su obligación de hacer obras públicas en Formosa. "Cobra los impuestos en toda la Argentina, no es una opción, sino una obligación invertir", enfatizó el funcionario y remarcó que "en un país donde está todo por hacerse, ha decidido el Gobierno nacional ajustar donde realmente no debía, que es en el pueblo, en las necesidades o en las demandas que tiene cada argentino en su provincia".

No obstante, destacó que en Formosa se sostiene la obra pública financiada por el Tesoro Provincial, como las que fueron inauguradas los últimos días de diciembre en Clorinda, Belgrano y otros lugares del interior provincial. “Representan, por supuesto, una mejora en la calidad de vida de nuestros comprovincianos que viven allí; y también un gesto, un símbolo que es un acto de resistencia del pueblo, del Gobierno y del gobernador Insfrán, hacia un modelo económico que excluye y ya demostró que ha fracasado y no ha solucionado ningún problema en la Argentina”, indicó.

El funcionario garantizó que la provincia seguirá con la realización de obras, aunque "probablemente más lento porque hay un Gobierno nacional que no ayuda”, pero “el Modelo Formoseño va a seguir su camino con nuevos desafíos y objetivos que se plantea a cada paso que da”.

Críticas a la reforma laboral

Samaniego apuntó contra el apoyo de diversos mandatarios provinciales al tratamiento del proyecto de Reforma Laboral en el Congreso y subrayó que "se ha intentado muchas", y aseguró que quitarles derechos a los trabajadores "no es una forma de generar empleo, trabajo e inversiones en ningún país del mundo”.

"Eso es una mentira, una falacia, decir que la culpa de la falta de inversiones hoy, por ejemplo, es de la ley laboral, de ninguna manera, podemos discutirlo, hablarlo, pero siempre saber que los problemas centrales de la Argentina hoy es la falta de inversión, de un programa económico exitoso, es la falta de la apuesta a la producción argentina, a la industria nacional, ese es el verdadero problema que ocurren ahora", lamentó.

La importancia de la justicia social

Asimismo, cuestionó con dureza a la oposición local, a la que acusó de haber optado desde hace tiempo por una crítica fácil y estéril, muchas veces atravesada por ataques personales que, según señaló, desvirtúan el ámbito democrático. Al mismo tiempo, expresó la necesidad de una oposición diferente, capaz de ejercer una crítica constructiva que sume al debate político y no se limite a restar o atacar, además de manifestar su expectativa de que, al no tratarse de un año electoral, esa actitud pueda modificarse.

Finalmente, remarcó que gran parte de la oposición se encuentra alineada con el Gobierno de Javier Milei, al que calificó como anti formoseño y al que acusó de mantener una persecución particular y específica contra la provincia.