Nuevos terremotos sacuden Granada, hay tres heridos y algunos edificios han sufrido daños

Una rama de árbol caída yace sobre un vehículo dañado en una calle tras el terremoto que azotó el sur de España, en Granada, España

El ​acceso de los turistas al complejo medieval de la Alhambra quedó restringido el martes después de que tres ‌terremotos más sacudieran la provincia ‌de Granada, en el sur de España, causando algunos daños en edificios de la región y obligando al cierre de algunos museos e instalaciones deportivas.

Al menos tres personas resultaron levemente heridas, según informó a los periodistas el responsable regional de Andalucía, Antonio Sanz, quien añadió que una de ellas, un menor, ​fue trasladada al ⁠hospital.

Cada uno de los terremotos tuvo una magnitud superior a ‌4, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

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Estos temblores ⁠se produjeron tras el terremoto de ⁠magnitud 5 registrado el sábado en la ciudad histórica de Granada, que causó daños en viviendas y vehículos y obligó al ⁠cierre temporal del palacio-fortaleza medieval de la Alhambra, uno ​de los principales lugares turísticos de España, ‌que recibió el año pasado ‌la visita de 2,7 millones de personas.

En esta ocasión, las ⁠autoridades de la Alhambra interrumpieron el acceso de los turistas a algunas partes del extenso complejo situado en una colina sobre la ciudad, que constituye un monumento de la arquitectura ​islámica en ‌España.

La Diputación Provincial de Granada informó en un comunicado que iba a cerrar edificios administrativos, museos e instalaciones deportivas, pero que, por el momento, mantenía abiertos los centros de atención primaria.

La red de metro de ⁠Granada anunció en la red social X que reducía la velocidad de sus trenes a 30 kilómetros por hora como medida de precaución, y los medios locales mostraron cómo se evacuaban varios hoteles.

Algunos edificios, en su mayoría residenciales, sufrieron daños a causa de los temblores, con grandes grietas en las paredes, partes de algunas ‌fachadas desprendidas y ladrillos esparcidos por las aceras.

El mayor de los movimientos del martes, con una magnitud de 4,7, se produjo a las 10:37 de la mañana (0837 GMT) y tuvo su epicentro en superficie en la localidad de Gójar, a 10 kilómetros al sur ‌de la ciudad de Granada, según informó el IGN.

Los terremotos superficiales se perciben con mayor intensidad y son más propensos a causar ‌daños localizados en ⁠los edificios que un temblor más profundo de similar intensidad.

Al terremoto de Gójar le siguieron rápidamente ​movimientos ligeramente más leves en dos localidades cercanas situadas en las afueras del sur de Granada.

Con información de Reuters