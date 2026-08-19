Nuevo ministro de Defensa de Ucrania toma posesión; predecesor pide elecciones en tiempos de guerra

El recién nombrado ministro de Defensa ucraniano, Yevhenii Khmara, asiste a una sesión del parlamento ucraniano en Kiev, Ucrania.

Por Dan Peleschuk y ​Yuliia Dysa

KIEV, 19 ago (Reuters) - Los legisladores ucranianos nombraron este miércoles a un nuevo ministro de Defensa, pocas ‌horas después de que ‌su predecesor, destituido de su cargo, asestara un duro golpe al presidente Volodímir Zelenski al pedir que se convoquen elecciones en tiempo de guerra.

Yevhenii Khmara, un antiguo alto mando de las fuerzas especiales, asume la crucial cartera de Defensa en medio de una nueva agitación política para ​el presidente, que ya ⁠se enfrentó a semanas de protestas por la destitución ‌del reformista Mykhailo Fedorov, de 35 años.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ⁠nombramiento de Khmara también se produjo ⁠apenas unas horas después de que las autoridades anticorrupción anunciaran la imputación de un subjefe de la oficina de Zelenski en ⁠el marco de una presunta trama de blanqueo ​de dinero por valor de 3 millones ‌de dólares.

La destitución de Fedorov ‌como ministro de Defensa en julio llevó a miles ⁠de manifestantes a las calles en unas protestas poco habituales en tiempos de guerra, motivadas por una reorganización sorpresa que se consideró mal comunicada a la ciudadanía en ​un momento ‌crítico de la guerra con Rusia.

Su audaz llamado a celebrar elecciones en el quinto año de conflicto le valió acusaciones de populismo en un país donde la mayoría de la población sigue oponiéndose ⁠a unos comicios en tiempos de guerra, aunque muchos sostienen que Ucrania necesita caras nuevas en el poder.

"Optó por seguir la trayectoria populista, lo que pone de relieve los riesgos y retos para el proceso democrático de las elecciones", afirmó Lesia Bidochko, investigadora de políticas en el Instituto de Política Europea de ‌Kiev.

En su declaración del martes por la noche, Fedorov afirmó que el país se enfrenta a una crisis de gobernanza y que el proceso democrático de Ucrania "no puede ser rehén de Rusia".

Las elecciones en tiempo de guerra están prohibidas por ‌ley. Un sondeo realizado el 5 de agosto por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev reveló que el 57% de ‌los ucranianos cree ⁠que solo deberían celebrarse una vez finalizada la guerra, dado que cientos de miles de ​soldados se encuentran en el frente y los misiles y drones rusos llueven sobre las ciudades, pueblos y aldeas ucranianas.

(Reporte adicional de Anna Pruchnicka; editado en español por Carlos Serrano)