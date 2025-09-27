Marcha por el triple femicidio de Florencio Varela: Ni una Menos La Rioja se suma a la movilización

El triple femicidio en Florencio Varela generó conmoción en toda la sociedad, empujando a que distintas organizaciones sociales y civiles se manifiesten acerca del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20). Ni Una Menos convocó a una marcha para pedir justicia por las jóvenes este sábado 27, en la que La Rioja dirá presente.

Bajo el lema de "Ninguna vida es descartable", el colectivo feminista llamó a los ciudadanos a reclamar al Estado, a las autoridades nacionales, diputados y senadores por este brutal asesinato. Será a las 19.00, en plaza 25 de Mayo.

La convocatoria, difundida por redes sociales, tiene como objetivo visibilizar la lucha contra los femicidios mediante el reclamo por pedido de justicia del triple crimen de Brenda, Morena y Lara.

Crimen en Florencio Varela: últimas novedades del atroz triple femicidio

El femicidio de Brenda, Morena y Lara se perpetró el viernes 19 de septiembre en la noche. Las cámaras de seguridad registraron que las jóvenes se subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada en La Matanza con destino a una "fiesta" en Florencio Varela. El recorrido no fue convencional. El vehículo pasó, además, por la Ciudad de Buenos Aires y recién después llegó al municipio de la zona sur del conurbano.

La investigación, a cargo del fiscal Gastón Dupláa, sigue con intensidad la hipótesis que indica que el crimen está vinculado al narcotráfico. Las mujeres acudieron engañadas a ese domicilio que es propiedad de dos familiares de un líder narco de la villa 1-11-14 del barrio de Flores.

De hecho, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó que ya pudo identificarse a este sujeto, que fue quien ideó el triple femicidio. "Vamos a seguir investigando, pero esto explica por qué fueron mutiladas, sepultadas y no querían que las encuentren", expresó el funcionario.

Hasta el momento, el crimen tiene cuatro detenidos: Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18. Los "aprehendidos" fueron trasladados este jueves a la Unidad Fiscal N°2 donde deberán someterse a pericias y a nuevas declaraciones.