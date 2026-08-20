Negociadores comerciales de Canadá y EEUU se reunirán de nuevo cerca de fecha límite para acuerdo

Los principales negociadores comerciales de Canadá y Estados Unidos se reunirán el jueves por segundo día consecutivo en Washington con el objetivo de cerrar un acuerdo que podría contribuir a reducir los gravámenes y contramedidas arancelarias que llevan meses en vigor.
El ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, tiene previsto reunirse con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, a las 1615 GMT, informó su oficina. La negociadora jefe de Canadá, Janice Charette, también asistirá al encuentro.
LeBlanc y Greer se reunieron el miércoles e informaron de avances significativos hacia un acuerdo que evitaría la amenaza de Washington de imponer aranceles adicionales a partir del sábado.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Por otra parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, en la Casa Blanca más tarde en el día.
Las reuniones se producen en un momento en que Estados Unidos y Canadá están a punto de cerrar un acuerdo en virtud del cual Washington podría reducir los aranceles a autos y camiones fabricados en Canadá, así como sobre el acero y el aluminio, según informó el miércoles a Reuters una fuente conocedora del proceso.
Se espera que el acuerdo propuesto reduzca el arancel máximo sobre los vehículos fabricados en Canadá del 25% al 15% y reduzca a la mitad los gravámenes sobre el acero y el aluminio canadienses, hasta el 25%, según la fuente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que Washington haría algunas concesiones arancelarias y sugirió que un acuerdo también eliminaría los gravámenes canadienses a los productos estadounidenses.
(Editado en español por Carlos Serrano)