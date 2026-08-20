Los principales negociadores comerciales de Canadá y Estados Unidos se ‌reunirán el jueves ‌por segundo día consecutivo en Washington con el objetivo de cerrar un acuerdo que podría contribuir a reducir los gravámenes y contramedidas arancelarias que llevan meses en vigor.

El ministro canadiense responsable del comercio con Estados ​Unidos, Dominic ⁠LeBlanc, tiene previsto reunirse con el representante ‌comercial estadounidense, Jamieson Greer, a ⁠las 1615 GMT, informó ⁠su oficina. La negociadora jefe de Canadá, Janice Charette, también asistirá al encuentro.

LeBlanc y Greer ⁠se reunieron el miércoles e informaron ​de avances significativos hacia un ‌acuerdo que evitaría la ‌amenaza de Washington de imponer aranceles adicionales ⁠a partir del sábado.

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Por otra parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto reunirse con la ministra de ​Relaciones ‌Exteriores de Canadá, Anita Anand, en la Casa Blanca más tarde en el día.

Las reuniones se producen en un momento en que Estados Unidos ⁠y Canadá están a punto de cerrar un acuerdo en virtud del cual Washington podría reducir los aranceles a autos y camiones fabricados en Canadá, así como sobre el acero y el aluminio, según informó el miércoles ‌a Reuters una fuente conocedora del proceso.

Se espera que el acuerdo propuesto reduzca el arancel máximo sobre los vehículos fabricados en Canadá del 25% al 15% y reduzca a la ‌mitad los gravámenes sobre el acero y el aluminio canadienses, hasta el 25%, según la ‌fuente.

El presidente ⁠de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que Washington haría ​algunas concesiones arancelarias y sugirió que un acuerdo también eliminaría los gravámenes canadienses a los productos estadounidenses.

(Editado en español por Carlos Serrano)