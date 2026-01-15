Identidad cultural, naturaleza y turismo sustentable: se inauguró el Parque Pacha Khuyay en La Rioja

La Rioja inauguró el Parque Pacha Khuyay en la localidad de Vinchina, un nuevo espacio pensando para poner en valor la identidad cultural de la provincia, el entorno natural y el turismo sustentable en la región.

En diálogo con Tiempo Popular, el guía de turismo, Ariel Varas, destacó que este parque se presenta como una propuesta que invita a la conexión con la naturaleza, los paisajes, las raíces originarias, con una importante raíz histórica y una mirada hacia la Pachamama. Esta inversión y puesta en valor dio lugar a un circuito que consolida el desarrollo turístico local, lo que potencia el trabajo interno y el fortalecimiento de la región.

Además, consolida en toda su extensión un punto de interés para visitantes locales como turistas que llegan a La Rioja en búsqueda de experiencias auténticas y contacto directo con el entorno natural.

Parque Arauco

Los parques en La Rioja vienen de larga data y dentro del territorio provincial podemos encontrar varios que cumplen otro rol clave en el desarrollo territorial, uno de los casos más emblemáticos son el proyecto Parque Arauco Solar I que avanza a paso firme en La Rioja y se encamina a convertirse, junto al actual complejo eólico de Arauco, en el mayor parque híbrido solar–eólico de Sudamérica, un hito para la matriz energética provincial y el sistema eléctrico nacional.

El director del Parque Arauco, Emmanuel Rejal, informó a medios locales que en esta etapa se desarrollan trabajos de preparación del terreno, que incluyen la nivelación y la apertura de caminos internos. Estas tareas son fundamentales para permitir el ingreso de maquinaria, equipos y personal técnico que intervendrán en el montaje de la planta solar.

Rejal detalló que el 8 de noviembre arribaron al puerto de San Antonio, en Chile, los primeros contenedores con componentes del sistema de seguimiento solar, una tecnología que permitirá orientar los paneles para optimizar la captación de la radiación. Con la llegada de estos materiales se dará inicio a las tareas de hincado, que contemplan la instalación de más de 10.000 estructuras metálicas sobre unas 100 hectáreas.

Al mismo tiempo, continúa la ampliación de la Estación Transformadora Arauco I, donde se incorporará un nuevo módulo de 60 MVA que permitirá inyectar la energía generada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), integrando así la producción riojana al entramado eléctrico nacional.

En cuanto a los plazos, Rejal indicó que la planificación técnica prevé la finalización de la obra entre marzo y abril del próximo año. La puesta en marcha del Parque Arauco Solar I será un paso estratégico para la diversificación de la matriz energética de La Rioja, consolidando su perfil en energías renovables y aportando energía limpia y sostenible al país.