Myanmar confirma que hay unos 309.000 rohinyás en Bangladés y dice que se retrasará la repatriación

FOTO DE ARCHIVO. Refugiados rohinyá se reúnen para conmemorar el segundo aniversario del éxodo en el campamento de Kutupalong en Cox's Bazar, Bangladés

El ​Gobierno de Myanmar, respaldado por el ejército, confirmó que cerca de 309.000 personas desplazadas que se ‌encuentran en campamentos ‌de Bangladés son antiguos residentes del conflictivo estado de Rakáin, pero la repatriación solo se llevará a cabo una vez que mejore la seguridad en esa región, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

A continuación se detallan las últimas novedades sobre la ​repatriación de los ⁠residentes rohinyás a Myanmar:

• Myanmar ha verificado que ‌308.797 personas desplazadas en Bangladés son antiguos ⁠residentes de Rakáin, de un ⁠total de 828.824 nombres presentados a fecha de 31 de julio de 2026, según indicó el Ministerio de ⁠Asuntos Exteriores en un comunicado emitido este ​fin de semana.

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• Según Naciones Unidas, ‌más de 700.000 rohinyás huyeron ‌a la vecina Bangladés en 2017 tras una ⁠campaña de represión por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar, y muchos más siguen partiendo a través de viajes marítimos y terrestres ​de destino ‌incierto.

• Myanmar afirma haber identificado a 4.241 personas de la lista de repatriación de Bangladés que, según alega, estaban implicadas en actividades terroristas, mientras que no se ha podido verificar ⁠la identidad de otras 113.507.

• Myanmar dice que la repatriación no comenzará hasta que las condiciones de seguridad en el estado de Rakáin sean más estables.

• El ejército de Myanmar está combatiendo al Ejército de Arakán, un grupo armado étnico con base en Rakáin que ‌reclama una mayor autonomía para la región.

• Myanmar dice que la repatriación es un asunto estrictamente bilateral con Bangladés.

• Myanmar señala que los acuerdos de repatriación anteriores, de 2018 y 2019, no dieron lugar a ningún ‌retorno a pesar de los preparativos bilaterales.

• Myanmar acordó acoger de nuevo a 5.000 solicitantes de asilo rohinyás ‌procedentes de Malasia, ⁠pero Malasia afirmó que la repatriación no se llevaría a cabo si ello suponía ​un riesgo para la vida de las personas.

Con información de Reuters