Mujeres migrantes denuncian casos de acoso sexual en Ceuta

​Algunas mujeres que entraron el 30 de julio en Ceuta, el enclave español del norte de África, como parte de una travesía migratoria masiva, afirman que a las penurias de dormir a la intemperie mientras esperan ser registradas se suman la amenaza y el miedo al acoso sexual.

Más de ‌una docena de mujeres han montado un campamento en una zona ‌arbolada junto a la carretera, cerca de la valla de alambre de púas que rodea el centro de acogida de migrantes gestionado por el Gobierno, cerca de la playa urbana de El Trampolín. El centro acoge a unas 700 personas, 200 más de su capacidad, según las autoridades locales.

Acampando en el exterior, las mujeres duermen al aire libre junto a cientos de otros migrantes marroquíes, subsaharianos y del sur de Asia.

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Reuters habló con tres mujeres que se encontraban allí, quienes afirmaron que algunos hombres, que también se alojan en las inmediaciones, las están acosando.

Las autoridades afirman que entre 5.000 y 8.000 personas permanecen en el enclave, más de dos semanas después de que 72.000 personas cruzaran desde Marruecos en una oleada fronteriza con víctimas mortales.

La mayoría eran hombres jóvenes, y muchos han regresado a Marruecos, pero también cruzaron un número ​significativo de mujeres y niños.

La policía y los ⁠servicios sociales afirman que están haciendo todo lo posible por ampliar las limitadas instalaciones de acogida en Ceuta y, hasta el martes, se habían registrado 2.168 ‌niños, además de 500 solicitudes de asilo de adultos hasta la semana pasada.

Wafae Atid, una joven de 28 años y voz suave ⁠procedente de la ciudad marroquí de Taza, explicó a Reuters que, mientras espera a que las ⁠autoridades españolas examinen su caso, ella y más de una docena de mujeres han montado un campamento improvisado con cajas de cartón, colchones hinchables y mantas lo más cerca posible de una furgoneta policial estacionada a la entrada del centro por motivos de seguridad.

"Es realmente horrible (...) Muchos hombres intentan agredir a las mujeres cada noche, a ⁠veces incluso cuando vas al baño. Te siguen", explicó Atid. "Son de distintas nacionalidades, africanos, árabes".

El SUP, el mayor sindicato policial de España, señaló que ​desde el 30 de julio se habían denunciado en Ceuta 15 agresiones sexuales de diversa gravedad, cuya gran mayoría de ‌víctimas eran menores de edad.

En un comunicado a Reuters, indicó que la mayoría ‌de las presuntas agresiones se produjeron en la playa y en las zonas boscosas donde se concentraban los migrantes. Sugirió que muchos delitos serían ⁠difíciles de perseguir debido a la información "genérica" facilitada por las víctimas.

Las mujeres que denunciaron las agresiones habían recibido asistencia por parte de la policía, las autoridades judiciales y sanitarias, añadió el SUP, y ahora se encontraban alojadas en un nuevo centro para víctimas de agresiones sexuales puesto a disposición por los servicios sociales locales.

El sindicato pidió la ampliación de la unidad de mujeres y familias de la policía de Ceuta y más patrullas de seguridad civil en los campamentos improvisados.

El Ministerio del Interior y la policía ​de España se negaron ‌a confirmar la cifra ni a dar más detalles.

CASOS DE AGRESIÓN SEXUAL

En un comunicado de la semana pasada, las autoridades judiciales de Ceuta confirmaron que habían tramitado tres casos de agresión sexual a mujeres migrantes, presuntamente cometidos por migrantes marroquíes que llegaron a la ciudad durante la afluencia masiva.

En dos de los casos, las víctimas eran menores de edad: una de ellas fue presuntamente agredida sexualmente con penetración y obligada a vender drogas, mientras que a la otra se le hicieron tocamientos indecentes.

En ambos casos, los acusados se encuentran en prisión preventiva, mientras que en un tercer ⁠caso una mujer adulta denunció haber sufrido tocamientos indecentes y el juez ordenó la expulsión del presunto agresor.

También se ordenó la expulsión de otro hombre que irrumpió en una vivienda y se metió en la cama de una mujer de la localidad en ropa interior, acusado de allanamiento de morada.

Las cifras del Ministerio del Interior español correspondientes a 2024 —el último año completo del que se dispone de datos— muestran que se denunciaron 42 agresiones sexuales y cinco violaciones en Ceuta, un territorio que tiene un tercio del tamaño de Manhattan y cuenta con 84.000 habitantes.

Los ministerios de Interior, Migración e Igualdad de España no respondieron a las preguntas de Reuters sobre las denuncias de violencia sexual y amenazas.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, confirmó que los servicios médicos habían atendido a cinco mujeres víctimas de violencia sexual y señaló que el reto sanitario más urgente era proporcionar un ‌techo a los migrantes.

El lunes, la ministra de Migración y Seguridad Social, Elma Saiz, que también visitaba el enclave, señaló que las autoridades y la Cruz Roja distribuían 4.000 comidas al día, junto con kits de higiene femenina, y que se estaban habilitando centros de acogida temporales con 1.500 plazas adicionales.

El Gobierno se ha comprometido a prestar asistencia humanitaria, añadió.

Varias organizaciones de derechos humanos que operan en Ceuta o especializadas en violencia sexual —como Save the Children, la agencia de la ONU para la infancia Unicef y Amnistía Internacional— han advertido de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes y, en particular, de las niñas en Ceuta, y han pedido medidas urgentes, como alojamiento seguro y apoyo.

Atid explicó que ‌no podía dormir por la noche porque tenía miedo, por lo que descansaba entre las 7 de la mañana y el mediodía, en la relativa seguridad que ofrece la luz del día. Las mujeres no tenían acceso a duchas separadas y, además, había dejado de tener la menstruación debido al estrés que le provocaba su situación, añadió.

No obstante, afirmó que prefería ‌vivir en la calle en España antes ⁠que quedarse en Marruecos, de donde se marchó porque su familia, muy religiosa, no aceptaba su falta de fe en el islam.

La vecina de Atid en el campamento, Dikra Tetouan, de 20 años, cruzó a Ceuta con su hermana Aya, de 17 años. Contó que ​las mujeres de su campamento improvisado se enfrentaban a acosos y agresiones sexuales constantes.

"Intentamos protegernos gritando para que la gente se reúna a nuestro alrededor", explicó Tetouan.

Tetouan añadió que la policía había dicho a las mujeres que poco podían hacer al respecto. El Ministerio del Interior español se negó a hacer comentarios y ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil respondieron de inmediato a las solicitudes de información.

(Reportaje de María Alejandra Cardona y David Latona; información adicional de Victoria Waldersee. Editado en español por Juana Casas)