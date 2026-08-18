Moratoria en La Rioja: Quintela lanza un plan para que comerciantes, productores y empresas regularicen sus deudas

El Gobierno de La Rioja puso en marcha un régimen especial de regularización de deudas tributarias que permitirá a contribuyentes, comerciantes, productores y empresas acceder a facilidades de pago para ponerse al día con sus obligaciones.

La medida fue impulsada por el gobernador Ricardo Quintela y aprobada por la Cámara de Diputados. El régimen contempla deudas correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Automotor e Inmobiliario, además del aporte extraordinario.

Los contribuyentes podrán optar por distintas modalidades de cancelación, con planes de financiación de hasta 24 cuotas. Los beneficios serán mayores para quienes elijan cancelar sus obligaciones en plazos más cortos, mientras que las alternativas de financiación permitirán distribuir el pago de las deudas acumuladas.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la iniciativa apunta especialmente a quienes mantienen voluntad de cumplir con sus obligaciones, pero atraviesan dificultades económicas que les impiden afrontar los pagos pendientes en un único desembolso.

La implementación de la moratoria también responde a un pedido realizado por sectores comerciales de la provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Fabián Blanco, había señalado que distintos comerciantes habían planteado la necesidad de contar con un mecanismo que les permitiera regularizar sus situaciones tributarias.

En ese sentido, el funcionario explicó que el Ejecutivo llevó el proyecto a la Legislatura con el objetivo de establecer herramientas de financiamiento accesibles para pequeñas y medianas empresas, en un contexto económico que dificulta el cumplimiento de determinadas obligaciones.

La propuesta busca así brindar un alivio financiero a comercios, productores y empresas, evitando que deban afrontar de manera inmediata el total de las deudas acumuladas. Con la aprobación legislativa, el Gobierno provincial deberá avanzar ahora con la reglamentación del régimen y definir los mecanismos de adhesión y las condiciones correspondientes a cada modalidad de pago.

La moratoria tendrá carácter excepcional y no modifica las obligaciones tributarias vigentes ni implica una reducción general de impuestos. Su objetivo es facilitar la regularización de las deudas acumuladas y, al mismo tiempo, sostener el flujo de recursos tributarios de la Provincia.

Quintela inyectará $4.000 millones a la economía provincial

Por decisión del gobernador Ricardo Quintela, la provincia de La Rioja volverá a poner en circulación los BOCADE desde el 17 de agosto. La nueva operatoria alcanzará a unos 80 mil beneficiarios, quienes recibirán una ayuda extraordinaria de 50 mil Chachos por persona. En total, la medida representará una inyección de aproximadamente $4.000 millones al circuito económico provincial.

"El Chacho es un instrumento financiero que en La Rioja tuvo una aceptación total", sostuvo durante el acto el mandatario quien reivindicó los resultados de la primera experiencia como uno de los principales argumentos para retomar la utilización de los BOCADE. "No quiero que pierdan el poder adquisitivo los trabajadores", sintetizó Quintela

El Gobierno riojano sostiene que el regreso de los bonos busca amortiguar el impacto de la caída del poder adquisitivo y, al mismo tiempo, generar mayor movimiento en comercios y prestadores locales, en un contexto marcado por la recesión y la disminución de recursos. Desde el 2024 se transformó en una herramienta para sostener los ingresos de las familias y fortalecer el consumo.

Durante el balance de la primera emisión, la Provincia logró recuperar la totalidad de los bonos emitidos y que la herramienta permitió incorporar recursos al poder adquisitivo de las familias y dinamizar la economía local. La medida alcanzará a empleados de planta del Gobierno provincial, trabajadores vinculados a la Administración Pública, jubilados de la Policía que perciben quincena, beneficiarios de programas y personas contratadas vinculadas al Estado riojano.