Bomberos trabajan cerca de un edificio de apartamentos alcanzado por un misil ruso, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

Por Daniel Flynn y ​Jekaterina Golubkova

KIEV, 20 ago (Reuters) - Misiles balísticos rusos causaron la muerte de al menos cinco personas e hirieron ‌a más de una ‌veintena en Kiev en la madrugada del jueves, según informaron las autoridades a través de la aplicación de mensajería Telegram, lo que provocó daños en edificios y dejó sin electricidad a algunas zonas de la capital ucraniana.

Varias personas quedaron atrapadas en un edificio residencial y se produjeron incendios ​en múltiples lugares, ⁠mientras que también resultaron afectados edificios no residenciales, almacenes ‌y un hospital infantil, según dijo el alcalde ⁠Vitali Klitschko.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un testigo de Reuters informó ⁠de que había oído más de una docena de explosiones. En los alrededores de la capital ucraniana, otra persona perdió ⁠la vida, según informó por separado un responsable ​a través de Telegram.

El servicio de emergencias ‌de Ucrania mostró un vídeo ‌en el que se veía a militares luchando contra ⁠un incendio en un edificio y ayudando a la gente a escapar de las instalaciones destruidas durante la noche en Kiev.

Rusia y Ucrania se han intercambiado ataques casi a ​diario desde ‌la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, y los esfuerzos diplomáticos en los que participan Estados Unidos y Europa no han logrado hasta ahora alcanzar ⁠un alto el fuego duradero.

Polonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea que limita con Ucrania, ha iniciado operaciones aéreas defensivas para proteger su espacio aéreo, según informó su ejército en una publicación en la red social X.

Ucrania había presentado propuestas a los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, ‌para un plan destinado a poner fin a la guerra, según dijo este mes el presidente Volodímir Zelenski, quien además ha solicitado en repetidas ocasiones misiles interceptores para repeler los ataques con misiles.

Rusia no recibió propuestas concretas para posibles nuevas ‌reuniones con los negociadores estadounidenses, según dijo María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, al periódico Izvestia, aunque añadió que ‌Moscú estaría ⁠dispuesta a organizar una reunión con poca antelación.

Witkoff y Kushner estuvieron por última vez en Moscú ​el pasado mes de enero y aún no han visitado Kiev.

Con información de Reuters