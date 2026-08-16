Miles de personas evacuadas tras terremoto en Indonesia que dejó al menos 53 muertos; réplicas complican labores de rescate

Agentes de policía inspeccionan una casa gravemente dañada tras un terremoto que se sintió en Manggarai, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Unas 5.000 personas han sido evacuadas tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el este de Indonesia, causando la muerte de al menos 53 personas, ‌bloqueando carreteras y provocando deslizamientos de ‌tierra, informaron las autoridades el domingo.

Añadieron que más de 130 personas habían resultado heridas, muchas de ellas con fracturas.

El sismo del sábado ha sido el más mortífero que ha sufrido este país del sudeste asiático desde que en 2022 un terremoto cobrara la vida de cientos de personas en Java Occidental.

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Más de 3.300 personas de la región de Sikka, una de las más afectadas del país, autoevacuaron o se refugiaron en un estadio deportivo, según la ​agencia nacional de mitigación de ⁠desastres del país, conocida como BNPB.

Algunos residentes quedaron atrapados fuera de sus casas derrumbadas, bajo ‌tiendas improvisadas hechas con lonas, mientras que otros recibían atención médica ⁠en una tienda de campaña situada en el exterior ⁠del hospital local.

Indonesia, un extenso archipiélago de 290 millones de habitantes, se extiende a lo largo del "Anillo de Fuego del Pacífico", una zona sísmicamente activa donde se encuentran las placas tectónicas, ⁠lo que provoca frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.

MIEDO A LAS RÉPLICAS

En un puerto ​de Maumere, ahora cerrado y lleno de escombros procedentes del ‌derrumbe de un techo y unas paredes, los ‌residentes declararon a Reuters que temían a las réplicas.

La agencia de gestión de ⁠desastres informó el domingo de que se habían registrado casi mil réplicas desde el terremoto.

Cerca de allí, cientos de residentes abarrotaban un estadio deportivo, que ha sido habilitado como punto de evacuación.

Al ponerse el sol, los residentes hacían cola para recibir bebidas calientes. Algunas madres ​colgaban prendas de ‌ropa de los armazones de las tiendas de campaña para improvisar cunas para sus bebés. Otros niños jugaban al fútbol al aire libre.

Una de estas madres era Lisda, de 22 años, que decidió quedarse en una tienda de campaña con sus gemelos por miedo a dormir dentro de su casa.

Dentro de otra ⁠tienda, Yuvienta Saen, de 67 años, relató sus desgracias. Al sentir el terremoto mientras rezaba por la mañana, tuvo que elegir entre su marido, que está paralítico, y ella misma.

"Me dijo 'Corre, yo pongo mi destino en manos de Dios'", contó, agregando que en la tienda escaseaban el agua potable y las mantas.

La zona del terremoto ya se vio afectada en 1992 por un sismo de magnitud 7,5 que causó una destrucción generalizada, según informó la agencia de geofísica de Indonesia.

Suryaman, un ‌responsable de la agencia de rescate, dijo a Reuters que la prioridad era retirar los escombros en las zonas más afectadas de Manggarai, Manggarai Oriental y Nagekeo para encontrar a las personas que pudieran seguir atrapadas.

Suryaman señaló que la agencia no había recibido denuncias de personas desaparecidas, pero añadió que los deslizamientos de tierra y las réplicas estaban dificultando la búsqueda.

Se han ‌desplegado más de 3 500 militares y agentes de policía en la región, dijo el secretario del Consejo de Ministros, Teddy Indra Wijaya, en un comunicado.

El suministro eléctrico se había restablecido casi por ‌completo, pero las autoridades ⁠seguían trabajando en la reparación de las líneas de distribución, informó el domingo la empresa estatal de servicios públicos Perusahaan Listrik Negara.

El Gobierno de ​Nusa Tenggara Oriental ha declarado el estado de emergencia en la provincia, informó la BNPB, una medida que permite a las autoridades movilizar recursos y fondos.

(Reporte adicional de Dewi Kurniawati y Bernadette Christina en Yakarta; Reporte y Escrito por Stanley Widianto; edición en Español de Manuel Farías)