Frente al ajuste provocado por las medidas políticas y económicas del gobierno libertario, La Rioja lidera el ranking nacional de empresas cerradas, acumulando una pérdida de 491 firmas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Los datos fueron revelados en el último informe de Politikon Chaco en base a estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

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Según el informe, la provincia de La Rioja registró en agosto una contracción interanual del 13,1% en el rubro de empleadores privados. En agosto de 2026 contabilizó 2.175 firmas con al menos un trabajador registrado, 328 menos que en el mismo mes del año anterior.

En lo respecta al resto del Noroeste argentino, el informe mostró otras cifras en rojo: Tucumán figura con una caída de empresas privadas del 1,6%, Santiago del Estero un 2,7%, Salta un 2,9%, Jujuy un 4,3% y Catamarca un 5,7%.

Quintela cuestionó la inflación de Milei

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cuestionó el rumbo económico del país luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de octubre a nivel nacional fue del 2,2%. El mandatario criticó que el índice no haya perforado el 2%, como se había anticipado desde el Gobierno nacional, y señaló que la inflación acumulada ya superó ampliamente la proyección prevista en el Presupuesto 2026.

"Salió el dato de octubre: 2,2%. Las consultoras esperaban 1,8% y en el Gobierno ya hablaban de perforar el 2% como si fuera un trámite. No pasó", escribió en su cuenta de X, y también comparó el acumulado de inflación de 2026 con las previsiones incluidas en el Presupuesto nacional.

En su publicación, Quintela señaló que el índice llegó al 26,3% en lo que va del año, mientras que el proyecto enviado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, había estimado un 10,1% para todo 2026: "Faltan dos meses y ya lo pasamos más de dos veces y media", subrayó. Además, se refirió a la variación interanual, que alcanzó el 33,1%, frente al 31,3% registrado en octubre de 2025.

El efecto motosierra

La Rioja registró una caída real del 83,4% en los fondos no automáticos enviados por el Gobierno nacional durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo período del año pasado. Los datos surgen de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), difundido por la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia.

Entre enero y septiembre, las transferencias enviadas desde la administración central acumularon un total de $2.817 millones a valores ajustados por inflación. Este volumen de recursos refleja un reparto sumamente acotado en términos federales, ya que representó apenas el 0,3% del monto global que el Estado nacional distribuyó bajo este mismo concepto en el conjunto del país.