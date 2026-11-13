Tras los números del INDEC, Quintela cuestionó la inflación de Milei y apuntó contra las promesas de Caputo

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cuestionó el rumbo económico del país luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de octubre a nivel nacional fue del 2,2%. El mandatario criticó que el índice no haya perforado el 2%, como se había anticipado desde el Gobierno nacional, y señaló que la inflación acumulada ya superó ampliamente la proyección prevista en el Presupuesto 2026.

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"Salió el dato de octubre: 2,2%. Las consultoras esperaban 1,8% y en el Gobierno ya hablaban de perforar el 2% como si fuera un trámite. No pasó", escribió en su cuenta de X (ex Twitter), y también comparó el acumulado de inflación de 2026 con las previsiones incluidas en el Presupuesto nacional.

En su publicación, Quintela señaló que el índice llegó al 26,3% en lo que va del año, mientras que el proyecto enviado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, había estimado un 10,1% para todo 2026: "Faltan dos meses y ya lo pasamos más de dos veces y media", subrayó. Además, se refirió a la variación interanual, que alcanzó el 33,1%, frente al 31,3% registrado en octubre de 2025.

Servicios públicos y alimentos, entre los aumentos señalados

En su publicación, el gobernador puso el foco en los incrementos de vivienda y servicios públicos. Según detalló, los rubros de luz, gas, agua y vivienda registraron una suba del 4,2% durante octubre, y mencionó los cambios en los subsidios para usuarios de zonas frías y sostuvo que parte de los beneficiarios tomó conocimiento de los recortes al recibir las facturas.

Al referirse a las diferencias regionales, Quintela indicó que el Noroeste registró una inflación mensual del 1,7%, por debajo del promedio nacional. Sin embargo, advirtió que el acumulado anual de esa región llegó al 26,7% y mencionó a los alimentos entre los rubros que impulsaron las subas, especialmente verduras, papa, pan y cereales.

Por último, el mandatario recordó una previsión que atribuyó al ministro de Economía sobre la evolución de los precios: "Me acuerdo de Caputo prometiendo que para mitad de este año íbamos a estar por debajo del 1% mensual. Es noviembre".

Inflación en el noroeste

El INDEC dio a conocer los datos de inflación de octubre, revelando que la región del noroeste registró una suba de precios del 1,7%. Este porcentaje representó una baja de 0,2 puntos respecto al 1,9% de septiembre y se ubicó 0,5 puntos por debajo del promedio nacional, que fue del 2,2%. Asimismo, la inflación interanual acumulada en la región alcanzó el 33,0%, quedando prácticamente en línea con el 33,1% registrado a nivel país.

En cuanto al comportamiento por sectores, el informe detalló que las divisiones con mayores incrementos mensuales en el noroeste fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 2,4%, seguida por Recreación y cultura con un 2,3% y Comunicación con un 2,1%. En el extremo opuesto, los menores aumentos del período se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco con un 0,5%, Restaurantes y hoteles con un 0,9% y Educación con un 1,1%.